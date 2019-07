Slovenska korektorica ostaja v tujini, a menja državo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob odsotnosti Ize Mlakar je 22-letna Erženova v slovenski izbrani vrsti prevzela mesto prve korektorice in v povprečju dosegala skoraj štiri točke v vsakem nizu, največ pri Slovenkah, zdaj pa se iz madžarske ekipe Vasas Obuda seli k solunskemu Paoku.

To bo za 188 centimetrov visoko odbojkarico druga ekipa v tujini, pred tem pa si je izkušnje nabirala v slovenskih ekipah OK Formula Formis, Nove KBM Branik in Zgornja Gorenjske.

Preberite še: