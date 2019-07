Slovenski velikan zapušča Kamnik: Čas je za nekaj novega

Štalekar je s Kamnikom v tem času dvakrat osvojil slovenski pokal, v državnem prvenstvu pa se je štirikrat moral zadovoljiti z drugim mestom. Vsakokrat je v finalu moral priznati premoč močnejšemu ACH Volleyju. Zdaj je prišel čas za nove izzive. Našel jih je zunaj meja Slovenije, in sicer pri Hypo Tirolu, ki bo še tretje leto zapovrstjo nastopal v močnem nemškem prvenstvu.

"Hypo je dobro organiziran klub z dolgo tradicijo, igrajo v nemškem prvenstvu. Spet sestavljajo dobro ekipo in mislim, da je čas za korak naprej. Trener me pozna, želi delati z mano. Nemška liga je veliko boljša od slovenske, tako da bo ogromno priložnosti za igranje in napredovanje," se visokorasli bloker že veseli igranja v tujini in sodelovanja s trenerjem Stefanom Chrtianskim.

Štalekar je v zadnjih desetih letih še tretji Slovenec, ki bo zaigral za tirolski Hypo. Pred tremi leti se je tam mudil Gregor Ropret, še prej pa zdaj že upokojeni Davor Čebron.

