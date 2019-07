Incident Črnogorke, ki odmeva po vsem svetu #video

Črnogorska odbojkarica Danijela Džaković, ki je še v minuli sezoni igrala v 1. DOL za dekleta pri OK Formula Formis, je na tekmi filipinskega prvenstva med ekipama BaliPure Purest Water Defenders in Creamline Cool Smashers po nesporazumu in izgubljeni točki jezno po glavi udarila soigralko Jewelle Bermillo.

Za odbojko, ki velja za enega najbolj gentlemanskih športov, je poteza črnogorske reprezentantke nekaj povsem nesprejemljivega. Čeprav je bilo Džakovićevi za udarec takoj žal in je v nadaljevanju tekme komaj zadrževala solze, je posnetek njene poteze zaokrožil po vsem spletu, odzivi pa so bili vse prej kot prijetni.

"To je nova lekcija v mojem življenju. Rada bi še enkrat povedala soigralki, kako žal mi je. Res jo imam rada in sva zelo dobri prijateljici," se je takoj po tekmi pokesala Džakovićeva, ki je Bermilli zaušnico prisolila po tem, ko se nista mogli dogovoriti, katera bo odbila žogo. Zelo pogosto se tudi zgodi, da je kljub kričanju ‘moja’ nato ne odbije nihče. V zgornjem primeru sta se na žogo podali obe, na koncu pa je končala na tleh, točke pa so se veselile nasprotnice.

"Razočarana sem nad sabo. Odbojko igram že 16 let in nikoli nisem naredila česa podobnega. Ne morem verjeti, da sem to storila. V šoku sem," je še dodala izkušena Črnogorka, ki je v pretekli sezoni branila barve slovenske ekipe OK Formila Formis.

Preberite še: