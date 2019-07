Slovenci po opozorilu zmleli še Turke

Slovenski odbojkarji so na drugi tekmi kvalifikacij za ligo narodov v Areni Stožice premagali še Turke. Gostje so sicer dobili uvodni niz, nato pa so se domači zbudili, na koncu gladko slavili s 3:1 v nizih in si zagotovili prvo mesto v skupini A. V sobotnem polfinalu se bodo udarili z Belorusijo, Turki pa s Kubanci.

Slovenci so v postavi Gregor Ropret, Klemen Čebulj, Tine Urnaut, Tonček Štern, Alen Pajenk, Jan Kozamernik in Jani Kovačič začeli zelo zaspano in Turkom dovolili, da so ves čas vodili in na koncu kljub napeti končnici dobili prvi niz. V nadaljevanju so se zbrali in dokaj gladko dobili preostale tri nize in se veselili druge zmage na turnirju v Stožicah.

Četa Alberta Giulianija si je tako priborila prvo mesto v skupini A in vsaj na papirju lažjega nasprotnika v sobotnem polfinalu. To bo Belorusija, ki je v petek po napeti tekmi z 2:3 v nizih morala priznati premoč Kubancem.

Polfinala bosta, kot že rečeno, na sporedu že v soboto, zmagovalca obeh parov pa se bosta v nedeljo udarila za uvrstitev v elitno ligo narodov.