Slovenski odbojkarji še do druge zmage

Slovenci so potrebovali nekaj časa, da so ujeli ritem. Prvi niz so izgubili, ko pa so začeli bolje servirati, pa se je hitro pokazala njihova premoč v vseh elementih. Večjih dvomov, kdo bo zmagovalec, ni bilo, predvsem zaradi odličnih servisov in odlične igre Tončka Šterna v napadu.

Slovenska reprezentanca se je dobro zavedala, da bo tekma proti Turčiji precej težji dvoboj kot obračun proti Čilu. Turki naj bi bili v boju za uvrstitev v ligo narodov njihov najnevarnejši tekmec, da niso od muh je pokazal že sam začetek.

Foto: FIVB

Turki so imeli v prvem nizu pobudo, pred samo končnico vodili že za štiri točke (15:19), toda po zamenjavi podajalca, ko je Dejan Vinčić zamenjal Gregorja Ropreta, so domači prišli do izenačenja na 23:23. V končnici prvega niza je v igro prišel tudi Alen Šket, ki pa se je pokazal ko tragična figura, saj je pri izidu 23:24 poslal žogo v out. Slovencem ni pomagal niti ogled video posnetka, neupravičeno so menili, da je pri udarcu Šketa žoga zadela turški blok.

Vse, kar se je v prvem nizu dogajalo, pa so gostitelji hitro pozabili. V drugem nizu so prikazali precej boljšo igro. Če je v prvem nizu manjkal pritisk s servisom, se je v drugem nizu to spremenilo. Še posebno, ko je v drugem delu niza za servisno črto stopil Ropret, ki je bil najbolj zaslužen, da v nizu ni bilo dramatičnosti in da je Slovenija izenačila na 1:1.

Foto: FIVB

To, za kar je v drugem nizu poskrbel Ropret, je v tretjem, v katerem so Slovenci ves čas imeli pobudo, ponovil Jan Kozamernik. Z njegovimi "float" servisi se gosti niso znali spoprijeti, že pred samo končnico, ko je slovenski bloker dosegel as za 20:14, je bilo jasno, da bo Slovenija vodila z 2:1.

Tudi v četrtem nizu dvoma o zmagovalcu ni bilo. Domači so na krilih Šterna in Klemna Čebulja reči nadzorovali od začetka do konca. Naredili so manj napak od tekmecev, za glavno razliko pa je spet poskrbel servis.

Alberto Giuliani, selektor Slovenije: "Zadovoljen sem, vsekakor smo bili priča lepi zmagi. Sicer to še ni tista igra, ki si jo res želim, a vseeno iz dneva v dan napredujemo. Bili smo skoncentrirani, podobno moramo nastopiti tudi jutri proti Belorusiji, ki nikakor ni naivna reprezentanca."



Alen Pajenk, reprezentant Slovenije: "Začeli smo malce zadržano, Turki so veliko menjali in nekako se nismo privadili na njihov ritem. A smo se kmalu pobrali, dokazali, da smo vendarle boljši, četudi je to seveda potrebno vsakič sproti dokazati na igrišču. Morda se bomo s Turki srečali še enkrat, četudi jim jutri proti Kubancem nikakor ne bo lahko."



Yigit Gulmezoglu, reprezentant Turčije: "Dobro smo začeli, nato pa kar nekako padli. Ne znam točno razložiti, zakaj smo tako popustili, vsekakor pa sem malce razočaran, da nismo našega zmagovitega niza peljali še naprej. Morda bomo imeli še na tem turnirju priložnost, da se s Slovenijo srečamo še enkrat in takrat odigramo bolje."