Romunke končale slovenske sanje o zlati ligi

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na povratni tekmi velikega finala srebrne evropske lige v Aleksandriji neuspešno branila prednost s prvega obračuna (3:1) in ostala brez napredovanja v elitno zlato ligo. Slovenke so izgubile z 0:3, tako da je o napredovanju odločal zlati niz, ki so ga s 15:12 dobile domačinke in napredovale

Evropska liga, ženske, finale (povratna tekma)



Romunija* : Slovenija 3:0 (22, 14, 17, 12)

Budai-Ungureanu 21, Pirv 13; Ščuka, Eržen obe po 10, Grudina 7, Vovk 6

Slovenija : Romunija 3:1 (19, -22, 21, 22)



*reprezentanca je po zlatem nizu napredovala v zlato ligo

Slovenske odbojkarice so na uvodnem srečanju velikega finala v torek slavile s 3:1 in si pred povratno tekmo na široko odprle vrata do uvrstitve v zlato evropsko ligo, a so si vstopnico zagotovile njihove nasprotnice.

Romunke so bile večino obračuna boljše nasprotnice. Uvodni niz so dobile s 25:22, v drugem so varovanke Alessandra Chiappinija dosegle le 14 točk, v tretjem pa so domačinke slavile s 25:17.

Odločal zlati niz

Po 3:0 za Romunijo je sledil zlati niz, ki je odločal o napredovanju. Tudi tega so dobile domačinke, s 15:12, in napredovale v zlato ligo.

Slovenke, pri katerih je največ točk, 10, dosegla Lana Ščuka, so končale na drugem mestu in bodo na novo priložnost za napredovanje morale počakati.

