Kamničani sestavili ekipo: kot zadnji prišel izkušeni Bolgar

Državni podprvaki iz Kamnika bodo v novo sezono krenili z dodobra osveženo ekipo. Del te bo tudi veliko odbojkarsko ime iz Bolgarije, Bojan Jordanov. Calcitovci so v svoje vrste povabili tudi Poljaka Hebdo, domača okrepitev pa prihaja iz novomeške Krke, to bo Mario Koncilja.

Kamničani so se v teh dneh dodatno okrepili na mestu korektorja. Iz grškega Panathinaikosa prihaja izkušeni 36-letni Bolgar Bojan Jordanov. Jordanov je v svoji dolgoletni karieri kar devet let igral v Grčiji, kruh pa si je služil tudi v Bolgariji, Romuniji in Italiji. Izvrstne uspehe je dosegel z bolgarsko državno reprezentanco, s katero je med drugim osvojil tretje mesto na svetovnem prvenstvu, prav tako tretje mesto v svetovnem pokalu in peto mesto na olimpijskih igrah. Jordanov bo na mestu korektorja zaigral ob Brazilcu Maxsonu Pereiri, ki se vrača po poškodbi in bo Calcitov dres nosil že četrto sezono.

Trenerja Aleša Hribarja je zamenjal Marko Brumen, ki se vrača na kamniško klop. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na mesto sprejemalcev ob bok Andreja Štembergerja Zupana, Domna Kotnika in mladega Bora Jeseta Rotarja, ki ostajajo v Kamniku, prihaja Milosz Hebda. 28-letni in 208 centimetrov visoki Poljak prihaja iz Gdanska, na sprejemalskem mestu pa bo zamenjal Dmitrija Babkova.

Sveža moč se Kamničanom obeta tudi med blokerji. Novo ime pri Calcitu je Mario Koncilja, ki bo z Miho Bregarjem tvoril dolenjsko navezo v bloku. V klubu prav tako ostajata blokerja Jure Lakner in mladi kamniški up Luka Lazar, podajalec bo še naprej Tine Kvas.

Znano je tudi, da se v kamniško sredino ponovno vračata Jan Brulec na mesto organizatorja igre in Jan Planinc, ki bo igral na mestu sprejemalca, po potrebi pa lahko zaigra tudi kot prosti igralec, kjer sicer kraljuje domači Klemen Hribar. Sprememba se je zgodila tudi na trenerskem mestu. Že v tretje bo to vlogo prevzel Marko Brumen, v vlogi pomočnika bo njegov sin Matic.

Članska ekipa Calcit Volley za sezono 2019/20: Blokerji: Miha Bregar, Jure Lakner, Mario Koncilja, Luka Lazar Sprejemalci: Milosz Hebda, Andrej Štembergar Zupan, Domen Kotnik, Jan Planinc, Bor Jese Rotar Korektorja: Boyan Yordanov, Maxson Guilherme Pereira Podajalec: Jan Brulec, Tine Kvas Prost igralec: Klemen Hribar Trener: Marko Brumen Pomočnik trenerja : Matic Brumen

