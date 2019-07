Lana Ščuka spet v Italiji: želi v stik z najvišjo odbojkarsko ravnjo

"Za Pomi sem se odločila, ker je to zame nov, velik izziv igrati in trenirati v najmočnejši ligi na svetu. Predsednik kluba Pomija je bil zelo vztrajen glede mojega prihoda in to mi je dodalo še večjo motivacijo za odhod," pravi 22-letna sprejemalka, ki je v minuli sezoni igrala za GEN-I Volley.

Čeprav se je proti koncu lanske sezone govorilo, da bi lahko Lana še naprej ostala v Novi Gorici, se je po zamenjavi trenerja, Vasjo Samca je zamenjal Tilen Kozamernik, vse skupaj spremenilo in odločitev je padla, da se vrne v Italijo.

Po menjavi trenerja odšla tudi sama

V Novo Gorico je prišla zaradi Vasje Samca, ki so ga po končani sezoni zamenjali s Tilnom Kozamernikom. Foto: Tine Strosar "Moram priznati, da me je trenerska menjava presenetila, saj je bil moj prihod k GEN-I Volleyju pogojen s tem, da je trener Vasja. Letošnja sezona mi je dala ogromno. Napredovala sem fizično, viden pa je tudi moj mentalni napredek. Moja življenjska vizija je zdaj veliko bolj jasna. Želim si spet stopiti v stik z najvišjo odbojkarsko ravnjo," je še povedala nekdanja odbojkarica ljubljanskega Vitala in kamniškega Calcita.

Ve, da prva postava ni zagotovljena

Zaveda se, da v Italiji garancije za prvo postavo ni, a se je pripravljena za mesto med šesterico udariti s soigralkama - Kubanko Kenio Carcaces in Italijanko Caterino Bosetti. "Postava v Italiji ni nikoli zagotovljena, vedno se je treba znova dokazovati. Je pa način dela trenerja Marca Gasparija tak, da vključuje vse igralke za dosežek rezultata," se ne boji za minute na igrišču slovenska reprezentantka, ki je s Slovenijo v srebrni evropski ligi zasedla drugo mesto in le za malce zgrešila vstop v zlato evropsko ligo.

GEN-I Volley je v minuli sezoni nastopil v polfinalu pokala Challenge, v državnem prvenstvu pa je zasedel drugo mesto. Foto: Tine Strosar

Lana v prihajajoči sezoni ne bo edina slovenska predstavnica v prvi italijanski ligi. V dresu Novqre se bo prvič v tujini preizkusila Iza Mlakar, za Filottrano pa bo igrala podajalka Eva Pogačar.