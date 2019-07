Klemen Čebulj: Zavedati se morajo, da so naredili veliko napako #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Bili smo izredno motivirani in odločni, saj že toliko let lovimo to svetovno ligo oz. zdaj ligo narodov. Prikazali smo odlično igro v vseh pogledih, igrali kot ekipa, pustili srce na igrišču ... Skratka vse je šlo po začrtanih tirnicah. Upam, da bomo v tem slogu tudi nadaljevali, saj sta pred nami še dve zelo pomembni tekmovanji," je po zmagi nad Kubo v finalu pokala Challenger in uvrstitvi v ligo narodov povedal v finalu najboljši slovenski odbojkar Klemen Čebulj.

Čeprav se je na začetku turnirja tako kot celotna slovenska reprezentanca še lovil, je bil v finalu ključni mož Slovenije. Ne samo, da je dosegel največ točk, 18, bil je odločilen dejavnik v izenačenem prvem nizu, ko je pri izidu 24:24 z dvema zaporednima blokoma slovenski reprezentanci zagotovil prednost. Na koncu se je izkazalo, da sta bili to odločilni potezi, saj se Kubanci po tem šoku niso več pobrali.

Načrt pred odločilno tekmo s Kubo:

To imajo v krvi

"Pokazali smo, zakaj smo trenirali in zakaj smo tukaj. V krvi imamo, da na vsaki tekmi damo vse od sebe. Tako je, odkar smo skupaj, in verjamem, da se to ne bo nikoli spremenilo," je dodal 26-letni Korošec, ki je preteklih nekaj mesecev preživel tudi na Kitajskem, zdaj pa je spet v Italiji. V prihodnji sezoni bo branil barve slovitega Trentina.

Veliko veselje v Stožicah po zmagi nad Kubo:

Naredili so veliko napako

Tako kot kapetan Tine Urnaut je tudi njegov sosed Čebulj nekaj besed namenil Mednarodni odbojkarski zvezi (FIVB), ki jih je leta 2017 grdo prečrtala in pustila zunaj lige narodov. "FIVB se mora zavedati, da je naredila veliko napako, ko je Slovenijo prikrajšala za igranje med elito. Zdaj smo spet dokazali, da si zaslužimo biti del najboljših. Upam, da ne bo prišlo še kaj vmes, da bi zmanjšali število nastopajočih ali pa bi bile še kakšne nove kvalifikacije, a ne kličimo hudiča. Upam, da je to to in da bomo v prihodnji sezoni res zaigrali v odbojkarski ligi narodov," je dodal.

Uvrstitev v ligo narodov skozi objektiv fotografa Matica Klanška Veleja / Sportida:

1 / 49 2 / 49 3 / 49 4 / 49 5 / 49 6 / 49 7 / 49 8 / 49 9 / 49 10 / 49 11 / 49 12 / 49 13 / 49 14 / 49 15 / 49 16 / 49 17 / 49 18 / 49 19 / 49 20 / 49 21 / 49 22 / 49 23 / 49 24 / 49 25 / 49 26 / 49 27 / 49 28 / 49 29 / 49 30 / 49 31 / 49 32 / 49 33 / 49 34 / 49 35 / 49 36 / 49 37 / 49 38 / 49 39 / 49 40 / 49 41 / 49 42 / 49 43 / 49 44 / 49 45 / 49 46 / 49 47 / 49 48 / 49 49 / 49

Na Poljsko po olimpijske igre

Slovenijo že čez en mesec čakajo kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. "Pred nami je velika priložnost za vsakega posameznika, za celoten slovenski šport. Vsak si želi nastopiti na olimpijskih igrah, če je to le mogoče. To je največja želja vsakega," je med vrsticami hud boj velikanom, kot sta Poljska in Francija, napovedal Čebulj.

Izjemno močen turnir v Gdansku bo med 9. in 11. avgustom. Poleg Slovenije se bodo za zmago na turnirju in neposredno uvrstitev v Tokiu pomerile še gostiteljica Poljska, Francija, ki je leta 2015 v finalu EP premagala ravno Slovenijo, in Tunizija.

Preberite še: