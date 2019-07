Slovenci v velikem slogu v elitno ligo narodov! #video

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je osvojila kvalifikacijski turnir Challenger ter se zasluženo uvrstila med odbojkarsko smetano. V finalu so prikazali odlično igro in Areni Stožice s 3:0 v nizih premagali še Kubo.

V tekmovanju najboljših reprezentanc bi morali Slovenci prvič nastopiti že preteklem letu, saj so leta 2017 prepričljivo slavili v drugi kakovostni skupini takratne svetovne lige. Slednjo je nato Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) ukinila in ustanovila komercialno tekmovanje, ligo narodov.

Slovenija vanjo ni bila povabljena, naši odbojkarji so se morali vrniti v evropsko ligo, zdaj pa so dobili novo priložnost za vstop med odbojkarsko smetano na domačem pokalu Challenger in priložnost izkoristili.

Veliko veselje po uvrstitvi med elito:

Že v skupini so premagali Čile in Turčijo, v polfinalu trdoživo Belorusijo, v finalu pa še Kubo, ki se je četi selektorja Alberta Giulianija upirala le v prvem nizu, ki so ga Slovenci dobili po zaslugi dveh zaporednih blokov Klemna Čebulja.

V drugem in tretjem nizu so Kubanci popustili, Slovenci pa so zadržali nivo dobre igre in na krilih okoli dva tisoč glasnih navijačev tekmo mirno pripeljali do konca in se razveselili uvrstitve v ligo narodov, kjer nastopajo najmočnejše reprezentance tega sveta. Največ točk, 18, je v finalu za Slovenijo dosegel Čebulj, odličen je bil s 14 točkami ponovno tudi Tonček Štern, 12 pa jih je dodal še kapetan Tine Urnaut.

V Stožicah se je zbralo blizu dva tisoč navijačev:

Pokal Challenger, izločilni boji: Polfinale: Sobota, 6. julij:

Kuba : Turčija 3:2 (-22, 23, 22, -20, 12)

Jaime 26, Castro 16, Herrera 12; Lagumdzija 20, Subasi in Gulmezoglu 17



Slovenija : Belorusija 3:1 (-21, 25, 20, 18)

T. Štern 18, Urnaut 12, Pajenk 11; Kuklinski 20, Kudrashou 13, Radziuk 10 Za 3. mesto: Nedelja, 7. julij:

Turčija : Belorusija 1:3 (-20, 20, -16, -20)

Lagumdzija 19, Gulmezoglu 12; Radziuk 17, Busel 11 Finale: Kuba : Slovenija 0:3 (-24, -21, -20)

Herrera 11; Čebulj 18, T. Štern 14, Uranut 12

