Slovenski kapetan špiknil FIVB: Upam, da nam bodo tokrat dovolili nastopiti #video

Slovenski odbojkarji so na najlepši možen način izkoristili domač teren in se v Stožicah v slogu največjih reprezentanc uvrstili v ligo narodov, kjer lahko igra le 16 izbranih reprezentanc na svetu. "Ponovno, drugič ali tretjič smo dokazali, da si zaslužimo nastopiti v ligi narodov, upam, da nam bo mednarodna odbojkarska federacija (FIVB) tokrat dovolila nastopiti," je bil po velikem uspehu malce piker slovenski kapetan Tine Urnaut. A povsem upravičeno.

Spomnimo. Slovenci so si nastop med najboljšimi zagotovili že let 2017, ko so pod vodstvom Slobodana Kovača slavili v drugem kakovostnem razredu svetovne lige, a so se pri FIVB brez opozorila čez noč odločili, da ukinejo svetovno ligo in ustanovijo novo tekmovanje imenovano ligo narodov. Tam zdaj nastopa 16 najboljših, najbogatejših in najvplivnejših držav, zato Slovenija takrat ni dobila povabila.

Brez Tineta Urnauta si je nemogoče predstavljati slovensko izbrano vrsto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Edinstvena priložnost, ki so jo morali izkoristiti

Zdaj si je z zmago na kvalifikacijskem turnirju še drugič v nekaj letih priborila nastop med najboljšimi in vsi upajo, da se ne bo spet kaj spremenilo. Po krivici pred leti so vsi malce previdni tudi slovenski kapetan Tine Urnaut, ki je s sotekmovalci na domačem pokalu Challenger ukanil vse nasprotnike. V finalu je bila Slovenija s 3:0 boljša od Kube.

"Vedeli smo, da imamo enkratno priložnost, da se končno uvrstimo v to ligo narodov, ki nam ni bila usojena. Veseli smo, da smo jo izkoristili. Pokazali smo, da smo bili na tem turnirju najboljši in zasluženo v žep pospravili vstopnico v novoustanovljeni ligi narodov," veselja ni mogel skrivati izkušeni Korošec.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Kubo (fotograf: Matic Klanšek Velej /Sportida):

Čeprav niso blesteli, niso dvomili vase

Slovenija se je na ta turnir podala le po dveh pripravljenih tekmah proti povprčenmu Egiptu, zato igra še ni bila tista, ki bi si jo vsi želeli. A po besedah kapetana nikoli niso dvomili v to, da jim na koncu ne bi uspelo.

''Nismo razmišljali o tem, kaj bi bilo, če nam ne bi uspelo. Niti to ne bi bilo dobro, razmišljali smo le o nas samih in naši igri. Nervoze ni bilo, mislim, da smo svoje delo opravili odlično. Imamo pa še veliko rezerve. S prvim resnim tekmecem smo se srečali šele, ko smo tu igrali proti Turčiji. Jasno je, da se nam je to v igri poznalo. A ko smo prišli v ritem, se je tudi naša igra stopnjevala," je bil, ko je potegnil črto, zadovoljen Urnaut.

Veliko slavje v Stožicah:

Cilj je uvrstitev na olimpijske igre

Slovenske reprezentante zdaj čaka teden dni počitka, nato pa se spet zberejo in začnejo drugo misijo tega poletja - kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Slovenci se bodo za prvo mesto na turnirju v Gdansku (9.-11. avgust) udarili z gostitelji Poljaki, Francozi in Tunizijci. Cilj je jasen, nastop na največjem in najpomembnejšem športnem dogodku, kjer slovenski odbojkarji še nikoli niso nastopili.

''Vemo, da imamo najtežjo možno skupino, a ne glede na to, je cilj uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu. Iz tekme v tekmo smo boljši, upam, da se bo ta trend le nadaljeval. V avgustovskih kvalifikacijah bomo morali igrati še veliko boljše," se zaveda, da so predvsem aktualni svetovni prvaki Poljaki in Francozi nekaj povsem drugega, kot so bile ekipe na pravkar minulem turnirju v Areni Stožice.

