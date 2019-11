Kamničanke po suvereni zmagi ostajajo stoodstotne

Na sobotnih tekmah petega kroga 1. DOL za dekleta so vodilne Kamničanke s 3:0 odpravile zadnji Formis in ostale stoodstotne, v petih tekmah so oddale le dva niza. Do suverene zmage so prišle tudi Koprčanke, ki so v primorskem obračunu odpravile Ankaran.