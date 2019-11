Šempetranke gladko do evropske zmage

Šempetrčanke so gladko dobile prvo tekmo. Foto: Facebook OK Šempeter v Savinjski dolini

Sip Šempeter je kot prvi slovenski klub odigral evropsko tekmo in postal prvi z zmago v letošnjih evropskih tekmovanjih. Do dveh nizov so domače igralke prišle brez kakršnih koli težav, nekaj več truda so morale vložiti v tretjem, ko so se rešile iz nemogočega položaja, gostje so namreč zapravile pet zaključnih žog.

Trener savinjskih odbojkaric Beno Božič je odlično preučil igro Pezinoka, trenutno drugouvrščene ekipe slovaškega prvenstva. Vedel je, da imajo slovaške odbojkarice podobne probleme kot njegove varovanke, da niso najboljše sprejemalke in da jih je treba pritisniti s servisi.

Domače na čelu z mlado Vito Črnila so pomanjkljivosti znale izkoristiti, že na začetku so si priigrale lepo prednost, ki so jo držale do konca prvega niza, v katerem je v domačem napadu blestela predvsem Anastazija Žnidar. Gostje, ki so že zaostajale za šest točk, so se sicer približale na tri, toda Božič je pravočasno vzel odmor, s tem pa zaustavil njihov nalet.

Sip Šempeter: Rituper, Mo. Božič 4, Črnila 7, Praunseis 7, Vovk, Verbovšek, Žnidar 16, Banko, Koren, Vidali, Ma. Božič, Lekše 9, Mazej, Lakovšek 14.



Pezinok: Trebichavska 2, Herdova 10, Smieškova, Rachelova 5, Trach 12, Kovačova, Jancova, Sedlačkova, Marušinova 1, Hrušecka 4, Pisečna 10, Mastalirova 1.

Tudi v drugem nizu se je hitro pokazalo, da so Šempetranke bolj razpoložene tekmice. Že na začetku so po zaslugi servisov in bloka prišle do vodstva 8:2, pa asu Jerneje Lakovšek je bilo 14:6, kljub občasnim težavam s sprejemom gostiteljic, pa se tekmice tudi v drugem nizu niso resneje približale.

V tretjem pa so vendarle zagrozile in pokazale, da znajo biti na povratni tekmi nevarne. Po zaslugi bloka so nekajkrat povedle za tri točke, tudi s 24:21, toda borbene gostiteljice se niso dale. Izenačile so na 24:24, nato ubranile še eno zaključno žogo, na koncu pa tudi po zaslugi Mojce Božič, ki je s preigravanjem zagotovila vodstvo 27:26, prišle do zmage.

"Zelo sem zadovoljen. To je bila naša najboljša uradna tekma v sezoni, na nekaj pripravljalnih tekmah smo že igrali tako. Bolj kot tega, da smo zmagali, se veselim dejstva, da so igralke prvič izpolnile moje zahteve. Da so točno vedele, kam morajo servirati, kaj morajo delati na igrišču. In to prav vse, nobene ne bi izpostavljal. Na žalost pa moja ekipa veliko niha, tako da je lahko na povratni tekmi povsem drugače. Kljub naši gladki zmagi ni še prav nič odločenega, na Slovaškem se lahko vse obrne," je po tekmi dejal trener Božič.

Pokal Challenge, ženske, kvalifikacije, 2. krog (prve tekme):