Zdaj je brez službe le še slovenski selektor

Po koncu EuroVolleyja 2019, kjer so slovenski odbojkarji zasedli fantastično drugo mesto, so bili brez kluba trije člani srebrne ekipe. To so bili selektor Alberto Giuliani, Žiga Štern in Jan Klobučar. Štern je pred tedni podpisal za grški Foinikas Syros, Klobučar pa je kmalu po začetku klubskih sezon našel delodajalca v Franciji, kjer že igrata njegova rojaka Gregor Ropret in Danijel Koncilja. Giuliani še vedno čaka na kakšen trenerski odstrel, ali kakšno drugo dobro ponudbo, po poškodbi kolena pa je trenutno brez kluba tudi Alen Šket, ki pa ne izključuje, da se po nekaj tednih spet vrne na Poljsko.

Klobučar je v pretekli sezoni igral pri italijanski Piacenzi, pred tem pa še za poljski Bedzin in nemški United Volleys iz Frankfurta.

Narbonne Volley po petih krogih francoskega prvenstva zaseda deveto mesto. Ima dve zmagi in tri poraze.

