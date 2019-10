Dolenjski strelovod nevtraliziral goriške strele

Odbojkarice še neporaženega Calcita so v 4. krogu 1. DOL s 3:1 v nizih ugnale še Ankaran. V sredo je bila odigrana še ena tekma, in sicer ATK Grosuplje je v vnaprej odigrani tekmi 6. kroga po petih nizih v gosteh ugasnil novogoriški GEN-I Volley in pripravil veliko senzacijo. Mlade Dolenjke, ki po dolgih letih spet nastopajo med prvoligaško smetano, so vknjižile še tretjo zmago v sezoni. Premoč so morale priznati le Kamniku.