Calcitu dvoboj vodilnih v Grosupljem

Danes se je v 3. krogu 1. DOL igralo v Grosupljem in Novi Gorici. Do tega kroga neporaženi novinec ATK, je gostil prav tako neporaženi Calcit Volley, in mu moral priznati premoč z 0:3. Primorski derbi v Novi Gorici med GEN-I Volleyjem in Luko Koper je gladko pripadel prvim. Nova KBM Branik bo v petek v Lukni gostila Šempeter, za konec kroga pa se bosta udarili še Ankaran in Formis.