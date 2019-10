Prvakinje do prvih točk v sezoni, novinke do nove zmage

Branilke naslova, odbojkarice Nove KBM Branik so v 2. krogu 1. DOL za ženske do prve zmage v sezoni prišle v Kopru (3:1), z istim rezultatom so Ankarančanke premagale Šempetrčanke, novinke v prvoligaški druščini, odbojkarice Grosupljega pa so presenetile še Formis. Dvoboj med Calcitom in GEN-I Volleyjem (s 3:1 so zmagale Kamničanke) so odigrale v sklopu lige MEZVA, štel pa je tudi za točke v najmočnejši slovenski ligi.