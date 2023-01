V Riu poimenovali ulico po Peleju. Vodi do stadiona Maracana.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maracano so v spomin na Peleja oddeli v prav posebno barvo. Foto: Reuters

Teden dni po Pelejevi smrti so ulico v Rio de Janeiru poimenovali po brazilski nogometni legendi. Odsek večpasovne ceste Radial Oeste v bližini stadiona Maracana se bo v dolžini 1,4 kilometra imenoval Avenida Rei Pele oziroma avenija kralja Peleja, sporočilo mestne vlade Ria povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Pele je prejšnji četrtek umrl za rakom v starosti 82 let. Po treh dneh državnega žalovanja in 24-urnem bdenju na stadionu njegovega dolgoletnega kluba Santos so trikratnega svetovnega prvaka v torek pokopali.

Stadion Maracana je imel za Peleja poseben pomen. Leta 1969 je na tekmi med Santosom in Vasco da Gamo na njem dosegel tisoči gol v karieri. Leta 1971 se je na njem poslovil od brazilske reprezentance na stadionu na prijateljski tekmi z Jugoslavijo.

Pele je odigral poslovilno tekmo za reprezentanco leta 1971 proti Jugoslaviji na znanemitem stadionu Maracana. Foto: Guliverimage

Leta 2021 je propadla prva kampanja za preimenovanje stadiona Maracana. Skupina poslancev regionalnega parlamenta zvezne države Rio de Janeiro je že takrat želela prizorišče, ki uradno nosi ime Estádio Jornalista Mario Filho, poimenovati po Peleju. Po ostrih protestih pa je guverner na predlog vložil veto, poslanci pa so svoj predlog umaknili.

Športni novinar Mario Leite Rodrigues Filho (1908 - 1966) je nekoč zagovarjal gradnjo novega stadiona za svetovno prvenstvo leta 1950 v takratni prestolnici Rio de Janeiro, ne v oddaljeni četrti Jacarepagua, ampak v osrednji četrti Maracana. In po njem se imenuje stadion.