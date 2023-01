Na novoletni zabavi počastili Peleja #video

V Santosu, v brazilski zvezni državi Sao Paulo, so na silvestrski zabavi počastili življenje in izjemno kariero Peleja, ki je umrl v četrtek. Z droni so na nebu, ki ga je osvetljeval ognjemet, večkrat zapisali njegovo ime in prikazali njegovo podobo.

Z droni so na nebu nad Santosom prikazali Peleja med igro, na velikih zaslonih na novoletni zabavi pa so predvajali njegove posnetke in fotografije. Edson Arantes do Nascimento je postal član nogometnega kluba Santos leta 1956 in je temu, nekoč malemu klubu z brazilske obale, pomagal do legendarnega statusa.