S Pelejem pel Skalinado, danes v Ljubljani joka ob njegovi smrti #video

Še bolj tesno kot Brane Oblak, ki je igral na zadnji reprezentančni tekmi Peleja, je z legendarnim Brazilcem povezan Vito Dimitrijević, nekdanji reprezentant Jugoslavije in nogometaš Olimpije. Danes 74-letni Dimitrijević, ki živi v Ljubljani, je bil Pelejev soigralcev v sedemdesetih letih v dresu ekipe New York Cosmos. Z nogometnim kraljem sta postala dobra prijatelja in danes o njem pripoveduje na robu solz.

Foto: Guliverimage Tako kot ves nogometni svet je bil ob novici iz Brazilije pretresen tudi Vito Dimitrijević. "Če njega ne bi bilo, tudi jaz ne bi dosegel svojega uspeha. On ni le nogometna zvezda, kot oseba je eden takih nogometašev, ki jih na svetu ni in ne verjamem, da bo še kdaj obstaja taka oseba," je na robu solz v pogovoru za Planet TV razlagal Dimitrijević, ki je s Pelejem igral leto in pol. "To je zlati človek, brilijanten, izjemen. Jaz nisem znal angleško, a je Pele naredil vse za mene."

Dimitrijevič je z odličnimi igrami in vedrim značajem postal eden najpopularnejših članov Cosmosa. Na domačih tekmah je na stadionu odmevala Skalinada Oliverja Dragojevića, s katero je Vito omrežil tudi Peleja. "Tudi on je pel. Skalinada se je obvezno igrala." Dimitrijević pogosto pripoveduje, kako je Skalinada postala neuradna klubska himna. "Prepevali smo jo v slačilnici, na avtobusu, ob polčasu pa je je prek ozvočenja razveseljevala izseljence, ki so v velikem številu prihajali na naše tekme."