''Navdih in ljubezen sta zaznamovala pot kralja Peleja, ki je danes mirno umrl. Ljubezen, ljubezen in ljubezen, za vedno,'' so delili njegovo najljubše sporočilo.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

Največji brazilski nogometni as zdajšnje generacije, Neymar, ki je na četrtfinalni tekmi s Hrvaško dosegel 77. zadetek v državnem dresu in se na lestvici najboljših strelcev izenačil s Pelejem, je na Instagramu delil ganljiv zapis: ''Pred Peléjem je bila ''10'' le številka. Ta stavek sem nekje prebral, na neki točki svojega življenja. Toda ta lep stavek je nepopoln. Rekel bi, da je bil pred Peléjem nogomet le šport. Nato pa je Pele spremenil vse. Nogomet je spremenil v umetnost, v zabavo. Dal je glas ubogim, temnopoltim in še posebej naredil Brazilijo prepoznavno. Nogomet in Brazilija sta po zaslugi kralja dvignila svoj status! Odšel je, a njegova čarobnost bo ostala. Pele je večen!''

Najboljši nogometaš SP 2022 Lionel Messi, ki mu je Pele nedavno iskreno čestital za prvo osvojitev svetovnega naslova, je na Instagramu zapisal: "Počivaj v miru, Pele."

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki išče novega klubskega delodajalca, najverjetneje pa bo nadaljeval kariero v Savdski Arabiji, se je od Peleja, s katerim se je večkrat srečal, poslovil z daljšim posvetilom na Instagramu: ''Izrekam globoko sožalje vsej Braziliji, zlasti družini gospoda Edsona Arantesa do Nascimenta. Zgolj 'nasvidenje' od večnega kralja Peléja ne izraža vse bolečine, ki jo trenutno čuti ves nogometni svet. Bil si navdih toliko milijonom, pravi vzor. Naklonjenost, ki si mi jo izkazoval, je bila vzajemna v vsakem najinem trenutku. Tudi na daljavo. Nikoli ne boš pozabljen, vsi ljubitelji nogometa se te bomo večno spominjali. Počivaj v miru, kralj Pele.''

Francoski zvezdnik Kylian Mbappe, ki je nedavno v finalu SP 2022 proti Argentini dosegel kar tri zadetke, a po dramatičnem izvajanju 11-metrovk vseeno ostal brez naslova svetovnega prvaka, je Peleju namenil naslednje spoštljive besede: "Zapustil nas je kralj nogometa, njegova zapuščina ne bo nikoli pozabljena."

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Norveški napadalec Erling Braut Haaland, predhodnik nove nogometne generacije, ki bi lahko navduševala še dolga leta, je zapisal: "Vse, kar vidite, da je naredil kateri izmed nogometašev, je Pele naredil prvi. Počivaj v miru."

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP ⚽️🤴🏿 pic.twitter.com/SeW0z1hQTm — Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 29, 2022

Kapetan brazilske reprezentance Thiago Silva, ki je na letošnjem SP nepričakovano izpadel v četrtfinalu proti Hrvaški, je zapisal: "Vedno boš kralj nogometa, legenda. Počivaj v miru, Pele. Spremenil si zgodovino nogometa. Tvoja zapuščina bo vedno v naših srcih. Hvala za vse!"

Forever the King of football, the Legend! 👑 Rest in peace, Pelé. 🙏

You have changed the History of football. Your legacy will always be in our hearts.

Thanks for everything!#ThiagoSilva #TS6 #OhhhThiagoSilva #Pelé #ReiPelé #PeléEterno pic.twitter.com/lobQlPreQg — Thiago Silva (@tsilva3) December 29, 2022

Nogometna zveza Slovenije (NZS) se je spomnila na prigodo iz leta 2014, ko je igralce pred prijateljsko tekmo med Alžirijo in Slovenijo, takratni kapetan Slovenije je bil Boštjan Cesar, pozdravil legendarni Pele.

Angleška nogometna zveza se je spomnila na kralja in izbrala fotografijo, na kateri si na SP 1970 izmenjuje dres z enim od najboljših angleških nogometašev vseh časov, Bobbyjem Moorom. Z njim je leta 1981 zaigral tudi v filmu Pobeg v zmago, v katerem ob priznanih filmskih igralcih ni manjkalo nogometnih zvezdnikov. ''Eden od največjih, ki so krasili to čudovito igro. Zbogom, Pele. Nikoli ne boš pozabljen.''

One of the greatest to have graced the beautiful game.



Farewell, Pelé. You will never be forgotten. pic.twitter.com/bMUEat5MP2 — England (@England) December 29, 2022

V omenjenem filmu je nastopal tudi nekdanji zvezdnik argentinskega nogometa Oscar Ardilles: ''Kralj kraljev je umrl. Izjemen, edinstven nogometaš. Trikratni svetovni prvak, ki je dosegel več kot tisoč golov. Moj idol v mladosti. Nogomet je naredil za lepo in resnično mednarodno igro. Ko sem nastopal z njim v filmu Pobeg v zmago, so se mi uresničile sanje.''

The King of Kings has died. Extraordinary player. Unique. 3 times World Cup winner, more than a thousand goals. My idol when young. He made football the beautiful game and truly international. My time playing alongside him in Escape to Victory was a dream come true. RIP Pele pic.twitter.com/ovlL3rA4h5 — osvaldo ardiles (@osvaldooardiles) December 29, 2022

Pri nogometnem portalu Goal so se spomnili na znamenite besede Peleja ob smrti Argentinca Diega Armanda Maradone (2020). ''Upam, da bomo lahko nekega dne skupaj igrali nogomet na nebu,'' je takrat dejal legendarni Brazilec, edini nogometaš na svetu, ki je osvojil kar tri naslove svetovnega prvaka.

“One day, I hope we can play football together in the sky” - Pele’s message after Diego Maradona died in 2020.



Enjoy your game, legends 🙏 pic.twitter.com/t0l88bpILD — GOAL (@goal) December 29, 2022

V nebesih bo lahko Pele užival v nogometnih vragolijah tudi ob igranju z Johanom Cruyffom. Tako so sporočili skrbniki profila pokojnega nizozemskega asa, enega od najboljših evropskih nogometašev vseh časov, ki je neizmerno spoštoval Brazilca.

Nemška nogometna zveza, ki se lahko pohvali s štirimi naslovi svetovnih prvakov in na večni lestvici zaostaja le za rekorderji Brazilci, je sporočila: "Nemški nogomet žaluje. Tvojo izgubo se že čuti po vsem svetu."

German football is in mourning. Your loss is already felt throughout the world.



Rest in peace, Pelé! 🙏🕊️ pic.twitter.com/vNGTJ6vKSh — Germany (@DFB_Team_EN) December 29, 2022

Štirikrat so bili svetovni prvaki tudi Italijani.

Goodbye Pelé, your legend will live on forever pic.twitter.com/yNnRZCjWBh — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) December 29, 2022

Valižan Jack Wilshere, ki je imel to čast, da si je z njim, ko je še branil barve Arsenala, izmenjal dres, je poudaril: "Besedo legenda v teh časih uporabljamo preveč zlahka. Pele je bil resnična legenda."

A true gentleman! I was very lucky to meet him and exchange shirts and have a brief chat about the game we love. Your words will never leave me!

RIP PELE

Legend is used to easily these days but this man is a REAL LEGEND! pic.twitter.com/AAXaitn2ZY — Jack Wilshere (@JackWilshere) December 29, 2022

Angleški klubski velikan Manchester United se je zahvalil Peleju za vso radost, ki jo je prinesel ljubiteljem nogometa po vsem svetu.

Rest in peace, Pele.



Thank you for the joy you brought to football fans around the world ❤️ pic.twitter.com/Ypo6NGxdqS — Manchester United (@ManUtd) December 29, 2022

Nekdanji danski vratar Peter Schmeichel je zapisal: "Poskrbel si, da se je svet zaljubil v nogomet. Počivaj v miru, Pele."

You made the world fall in love with football. Rest in peace, Pelé ❤️ pic.twitter.com/5NQFunMr8C — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) December 29, 2022

Nad Wembleyjem v Londonu so v čast Peleja zažarela brazilske rumeno-zelene barve:

Tonight we light the arch in the honour of Pele.



His unique talent lit up the game of football, and inspired the world. pic.twitter.com/ITQ7uDsMVz — Wembley Stadium (@wembleystadium) December 29, 2022

kapetan angleške reprezentance in Tottenhama Harry Kane:

Pele was a true inspiration and one of the greatest to ever play the game. Rest in peace. https://t.co/pmfAKTd7ZY — Harry Kane (@HKane) December 29, 2022

nekdanji ameriški predsednik Barack Obama:

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2022

valižanski nogometni as Gareth Bale:

A giant of the game and the reason so many of us love football. Rest in peace, legend. 👑 @Pele pic.twitter.com/biAlOTnIaT — Gareth Bale (@GarethBale11) December 29, 2022

nekdanji afriški zvezdnik Samuel Eto'o, zdaj predsednik Nogometne zveze Kameruna:

Today, we say goodbye to the best ever 🕊️ Rest in eternal peace, Pele, you'll be missed my millions and millions. Legend 🙏🏿 pic.twitter.com/KfUkO0Nvdi — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 29, 2022

