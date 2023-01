Z ognjemetom so v brazilskem mestu Santos ponoči pričakali krsto s pokojnim Pelejem, ki je umrl v četrtek. Bedenje ob krsti bo 24 ur potekalo na stadionu Urbano Caldeira, kamor so jo položili na sredino igrišča. Med prvimi je družini sožalje izrekel predsednik Fife Gianni Infantino. Z minuto molka se mu je na inavguraciji novega predsednika poklonil tudi brazilski politični vrh.

Edson Arantes do Nascimento, kakršno je bilo polno ime nogometne ikone Peleja, je po dolgi bitki z rakom umrl 29. decembra, star 82 let. Pogreba se je udeležil tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino in lokalnim novinarjem dejal: "Vse države na svetu bomo pozvali, naj enega od svojih nogometnih stadionov poimenujejo z imenom Pele."

"Tu smo z veliko žalostjo. Pele je večen. Je svetovna ikona nogometa," je še dodal predsednik Fife. Ta je že v petek pred svojim sedežem v švicarskem Zürichu izobesila zastave na pol droga v čast Brazilcu, ki ga je razglasila za najboljšega igralca 20. stoletja.

Stadion Vila Belmiro Foto: Guliver Image Z rožami, dresi s številko 10 in slikami Peleja so konec tedna v Santosu okrasili stadion Urbano Caldeira v soseski Vila Belmiro, kjer bo potekalo bedenje ob krsti legende brazilske nogometne reprezentance in kluba Santos. "Naj živi kralj," piše na transparentu visoko na tribuni. Na majicah pa: "Večno kralj." Ko so ponoči s policijskim spremstvom krsto pripeljali v Santos, je nebo razsvetlil ognjemet. Pričakujejo, da se mu bo prišlo poklonit na tisoče ljudi.

Priprave stadiona na bedenje za Pelejem (vir: Reuters):

Med njimi bo tudi novi predsednik Brazilije Luis Inacio Lula, ki je zaprisegel v nedeljo. Na zaprisegi se je tudi on spomnil na Peleja. Poklonili so se mu z minuto molka. Njegov predhodnik Jair Bolsonaro je razglasil tridnevno žalovanje.

Minuta molka na inavguraciji novega brazilskega predsednika (vir: Reuters):

Krsto trikratnega zmagovalca svetovnega prvenstva so postavili v osrednji krog stadionskega igrišča. Navijači lahko hodijo mimo krste na razdalji približno pet metrov. Krsta bo na sredini igrišča stala 24 ur.

Ob Pelejevi družini (na fotografirah lahko vidite sina Edinha in vdovo Marcio Cibele Aoki) je bil med prvimi na bedenju predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino. Zdaj na stadion prihajajo navijači, k so več ur čakali v dolgi vrsti.

Prva sta se poslovila Pelejeva vdova in sin, zdaj prihajajo še navijači (foto: Reuters):

V torek bo pogrebni sprevod ponesel truplo skozi sosesko, kjer še vedno živi Pelejeva mati, do pokopališkega stolpa Memorial Necropole Ecumenica.