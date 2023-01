V Braziliji pokopali kralja nogometa Peleja v grobnici s pogledom na najljubši stadion

Brazilija se je poslovila od pokojnega legendarnega nogometaša Peleja. Pogreb je potekal v ožjem krogu družine, pred tem pa je ljubljenca brazilskih src na zadnji poti do pokopališča pospremilo na tisoče rojakov in rojakinj.

V Braziliji so odredili tridnevno žalovanje, pogrebne slovesnosti so se začele v ponedeljek na stadionu Santosa v Sao Paolu, pokopali ga bodo danes v ožjem krogu družine. Po treh dneh žalovanja so imeli Brazilci do 13. ure možnost na zadnji poti pospremiti nekdanjega napadalca. Pozdravilo ga je okrog 230 tisoč rojakov, med njimi tudi aktualni predsednik Lula da Silva.

Foto: Reuters

Pogrebni sprevod je Pelejevo krsto ponesel skozi sosesko, kjer še vedno živi njegova mati Celeste Arantes, do pokopališkega stolpa Memorial Necropole Ecumenica. Sprevod je torej zavil tudi mimo hiše njegove matere, ki je lani ob začetku svetovnega prvenstva dopolnila sto let. Kot je sporočila Pelejeva družina, je mati sicer zdrava, a se zaradi težav s spominom ne zaveda, da je njen najstarejši sin umrl. Sprevod pa je z balkona domače hiše pozdravila Pelejeva sestra Maria Lucia.

Dolgo v noč so čakali, da so se lahko prišli posloviti od Peleja. Foto: Guliverimage

Pogrebni sprevod se je končal na mestnem pokopališču v Santosu pri stolpu Memorial Necropole Ecumenica.

Pele je boj z boleznijo izgubil v četrtek v 83. letu starosti. Za vedno se je poslovil v krogu družine v bolnišnici Albert Einstein v Sao Paulu. Njegova smrt odmeva po vsem svetu, v čast kralja nogometa so se množice zbirale na različnih celinah in se poslovile od moža, ki je poosebljal strast do športa, ljubezen do igre in domovine.

Zadnja pot Peleja 19:38: Zadnje pogrebne slovesnosti so opravili v ožjem družinskem krogu na pokopališču Memorial Necropole Ecumenica v Santosu. Krsto so v družinsko grobnico prenesli vojaki. Grobnica je del pokopališča, ki po podatkih Guinnessove knjige rekordov slovi kot največje navpično postavljeno pokopališče na svetu. V 14 nadstropjih je predvidenih približno 14.000 mest za pokop. V sklopu pokopališča se nahajata tudi kapela in restavracija. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, si je Pele sam izbral prostor, kjer želi biti pokopan. Njegova družina pa se še ni odločila, ali bo po pogrebu grobnica dostopna za javnost. Pele oziroma "kralj", kot ga imenujejo Brazilci, je pokopan v mavzoleju s površino 200 m2 v drugem nadstropju pokopališča, ki ima razgled do dva kilometra oddaljenega stadiona Santosa. Kot poroča AFP, so grobnico pripravili posebej zanj, spominja namreč na nogometni stadion, vključno z umetno travo po tleh. Foto: Reuters 18:03: Pogrebni sprevod je prispel do mestnega pokopališča. Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters 16:50: Pelejeva krsta na gasilskem tovornjaku ob policijskem spremstvu potuje po Santosu že več ur. Od njega se poslavljajo številni rojaki in rojakinje, mnoge so premagala čustva. Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters 14:50: V okolici stadiona na zadnji Pelejevi poti odmevajo ritmi sambe: 14:00: Krsto Peleja so odpeljali s stadiona Vila Belmiro v Santosu. Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva in njegova žena Rosangela da Silva Foto: Reuters 12:53: Od legendarnega rojaka, ki je pisal zgodovino svetovnega nogometa, se je prišel posloviti tudi 77-letni (ponovni) brazilski predsednik Lula da Silva. Pelejeva vdova Marcia Aoki, 56-letna Brazilka japonskih korenin, se je z brazilskim nogometnim kraljem poročila leta 2016. Foto: Reuters 11:06: Krsto Peleja naj bi s stadiona odpeljali ob 14. uri po slovenskem času. Foto: Guliverimage 10.48 V Santosu, kjer leži Pele, je ura trenutno nekaj pred sedmo. Pred stadionom Urbano Caldeira čaka še na tisoče navijačev in oboževalcev preminulega nogometaša. 10.30 Nekateri so se prišli od legendarnega Brazilca posloviti z bučnim navijanjem. 10.15 Trenutek, ko so Peleja prinesli na stadion, na katerem so se mnogi njegovi navijači prišli še zadnjič posloviti. 9.30 Pelejeva želja je bila, da ga pokopljejo v devetem nadstropju pokopališča v njegovem domačem mestu Santos. Mnogi njegovi navijači niso mogli zadrževati solz. Foto: Reuters 9.10 Mnogi so se od njega prišli poslovit v tišini in solzah. Številni so mahali z zastavami in njemu v čast peli pesmi. 9.00 Brazilska nogometna legenda trenutno počiva na stadionu Urbano Caldeira, kjer so ga položili na sredino igrišča.

Preberite še: