Petek, 8. 5. 2026, 18.20

Špansko prvenstvo, 35. krog

V Barceloni vse pripravljeno za rajanje, Real želi pokvariti zabavo

FC Barcelona navijači | Navijači Barcelone bi lahko v nedeljo že proslavljali naslov španskega prvaka. | Foto Reuters

Na Pirenejskem polotoku bo konec tedna vse v znamenju el clasica, na katerem lahko vodilna Barcelona potrdi in ubrani naslov španskega prvaka. Beli baletniki, pri katerih je v zadnjih dneh zelo kaotično, na vroči trenerski stolček pa bi se lahko po koncu sezone vrnil Jose Mourinho, želijo pokvariti zabavo Kataloncem. Jan Oblak si je z Atleticom že zagotovil najmanj peto mesto, s tem pa tudi nastop v ligi prvakov.

Na Camp Nouu se v nedeljo pripravlja zabava. Če bodo nogometaši Barcelone ostali neporaženi, si bodo že zagotovili novo zvezdico. Nemški strateg Hansi Flick je na odlični poti, da postane četrti strateg Blaugrane, ki bi v tem stoletju v uvodnih dveh sezonah postal dvakrat prvak.

V obeh taborih bo manjkalo nekaj superzvezdnikov. Pri Barceloni je še vedno odsoten Lamine Yamal, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice že sklenil sezono, nekaj težav ima tudi Raphinha, pri Realu pa bi lahko znova manjkal Kylian Mbappe, ki je nazadnje zaigral za kraljevi klub 24. aprila. Odkar je Francoz prišel v Madrid, Real niza sezone brez večjih lovorik. Po prepiru bi lahko zaradi poškodb in kazni manjkala Federico Valverde ter Aurelien Tchouameni, na seznamu odsotnih so tudi Eder Militao, Arda Güler, Dani Carvajal, Rodrygo in Ferland Mendy, kar bi lahko olajšalo delo Barceloni, se pa morda po dolgem času na vrata Reala vrača belgijski čuvaj mreže Thibaut Courtois. V ospredju bo bitka med branilcem Barcelone Julesom Koundejem in napadalcem Reala Viniciusom Juniorjem, v zvezni vrsti bo zanimivo spremljati obračun med Pedrijem in Judom Bellinghamom.

Odkar se je Realu pridružil Real Madrid, španski velikan še ni osvojil nobene domače pomembnejše lovorike. Foto: Guliverimage

Prvič po letu 1932 bi lahko po el clasicu postal znan španski prvak. Takrat si je zvezdico po remiju z 2:2 zagotovil Real, tokrat bi se lahko smejalo privržencem Barcelone.

Špansko prvenstvo, 35. krog:

Petek, 8. maj:

Sobota, 9. maj:

Nedelja, 10. maj:

Ponedeljek, 11. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

24 – Mbappe (Real Madrid)
21 – Muriqi (Mallorca)
16 – Budimir (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona)
15 -  Torres (Barcelona), Vinicius Jr. (Real Madrid)
14 – Oyarzabal (Real Sociedad)
13 – Lewandowski (Barcelona)
12 – Iglesias (Celta), Sorloth (Atletico)
11 – Boye (Alaves), Martinez (Alaves), Mikautadze (Villarreal), Raphinha (Barcelona)
...

