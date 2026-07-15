Zahtevno obdobje olimpijske prvakinje

Avstralska olimpijska prvakinja v plavanju Mollie O'Callaghan je danes razkrila, da so ji prejšnji mesec zdravniki zaradi stresnih zlomov v hrbtenici svetovali, naj "nemudoma preneha plavati". Zdaj pa je vseeno dobila zeleno luč za nastop na igrah Commonwealtha, ki se bodo v Glasgowu začele prihodnji teden.

Olimpijska prvakinja v plavanju na 200 metrov prosto je spregovorila o stiski, ki jo je doživljala v obdobju pred igrami v Glasgowu in avgustovskim pacifiškim prvenstvom v plavanju v Kaliforniji.

"Prejšnji mesec so mi sporočili, da ne bom mogla nastopiti na kvalifikacijskih tekmah, igrah Commonwealtha ali pacifiškem prvenstvu. Prav tako so mi naročili, naj takoj preneham plavati," je na Instagramu zapisala 22-letnica.

"To je bil trenutek, ki je še okrepil zavedanje o tem, koliko mi pomeni zastopanje Avstralije in kako močno si želim biti del te ekipe."

Kot je pojasnila O'Callaghan, so zdravniške preiskave pokazale stresne zlome in kostni edem na ledvenem delu hrbtenice, zato se je njena ekipa posvetovala s specialistom za hrbtenico.

Zelena luč za nastop na igrah britanske skupnosti narodov in pacifiškem prvenstvu

Po dodatni oceni stanja po kvalifikacijskih tekmah je O'Callaghan sporočila, da je dobila zeleno luč za nastop na igrah britanske skupnosti narodov in pacifiškem prvenstvu.

O'Callaghan je v Glasgowu prijavljena za tri posamične preizkušnje - 100 in 200 metrov prosto ter 50 metrov hrbtno - in več štafetnih tekem, vendar je namignila, da se njen tekmovalni razpored utegne spremeniti.

"Na igrah Commonwealtha in pacifiškem prvenstvu bo zame morda vse skupaj videti nekoliko drugače, a ob vsakem nastopu bom dala vse od sebe in se maksimalno potrudila," je dejala.

Novica o zdravstvenem stanju O'Callaghan je prišla dan zatem, ko je njena rojakinja dvakratna olimpijska prvakinja s štafeto iz Pariza Shayna Jack napovedala, da se bo po igrah v Glasgowu poslovila od tekmovalnega plavanja.