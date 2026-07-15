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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
15. 7. 2026,
9.16

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Ukrajina napad odesa vojna Rusija

Sreda, 15. 7. 2026, 9.16

1 ura, 6 minut

Novi napadi v Ukrajini: v Odesi več mrtvih #vŽivo

Avtorji:
K. M., STA

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Odesa | Ruski napadi v Ukrajini se vrstijo. Prizor iz Odese v torek, 14. 7. | Foto Reuters

Ruski napadi v Ukrajini se vrstijo. Prizor iz Odese v torek, 14. 7.

Foto: Reuters

V ruskem napadu na pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine so danes umrli najmanj trije ljudje, še trije pa so bili ranjeni, je prek Telegrama sporočil vodja lokalne vojaške uprave Sergij Lisak. V napadu na bencinsko črpalko v regiji Žitomir zahodno od Kijeva je bila ranjena še ena oseba.

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9.12 V ruskem napadu na Odeso več mrtvih

9.12 V ruskem napadu na Odeso več mrtvih

"Sovražnik je ponovno napadel mesto," je na Telegramu zapisal Lisak. Dodal je, da so po trenutno razpoložljivih podatkih potrdili tri smrtne žrtve, tri osebe pa so bile zaradi poškodb hospitalizirane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po Lisakovih besedah je bilo poškodovanih tudi več stanovanjskih stavb.

V današnjem napadu na bencinsko črpalko v regiji Žitomir na zahodu Ukrajine je bila ranjena še najmanj ena oseba, ki se zdaj zdravi v bolnišnici, je na omrežju Facebook sporočil vodja tamkajšnje regionalne vojaške uprave Vitalij Bunečko, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Rusko ministrstvo za obrambo je danes zjutraj v izjavi na državni platformi Max zapisalo, da je izvedlo napade na pristanišči v Odesi in Čornomorsku ter tudi pristanišče pri prekopu Dneper-Bug prav tako na jugu Ukrajine. Ministrstvo je zatrdilo, da se omenjena pristanišča uporabljajo za oskrbo ukrajinskih oboroženih sil, poroča AFP.

Po navedbah ministrstva so ruske sile napadle rezervoarje za skladiščenje goriva, naprave za raztovarjanje goriva, delavnice za proizvodnjo in sestavljanje dronov ter štiri ukrajinske ladje za oskrbo vojske.

Moskva v več kot štirih letih vojne v Ukrajini pogosto napada ukrajinsko pristaniško infrastrukturo. V torek so v ruskih napadih na regijo Odesa in v Črnem morju po navedbah ukrajinskih oblasti umrle najmanj tri osebe.

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