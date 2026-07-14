Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
14. 7. 2026,
15.54

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
La Liga špansko prvenstvo Real Madrid Barcelona Atletico Madrid Real Sociedad tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Torek, 14. 7. 2026, 15.54

1 ura, 29 minut

Prvi krog domače lige za Real in Barco prestavljen, ne pa tudi za Atletico

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lamine Yamal | Lamine Yamal bo z Barcelono la ligo začel teden dni kasneje. | Foto Reuters

Lamine Yamal bo z Barcelono la ligo začel teden dni kasneje.

Foto: Reuters

Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao in Real Sociedad bodo špansko sezono začeli teden dni pozneje kot preostali klubi. Razlog je, da njihovi igralci še vedno nastopajo na svetovnem prvenstvu, je sporočilo vodstvo lige. Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki ima prav tako več igralcev v polfinalu, pa bo igral po prvotnem razporedu.

Atletico bo igral prvo tekmo v sredo, 19. avgusta, proti Malagi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Real, ki ga zdaj vodi Jose Mourinho, bi moral v prvem krogu predvidoma med 15. in 19. avgustom gostiti Real Sociedad, medtem ko bi morali branilci naslova, nogometaši Barcelone, sezono začeti na stadionu Camp Nou proti Athleticu iz Bilbaa.

Ti dve tekmi sta prestavljeni na sredo, 26. avgusta, oziroma četrtek, 27. avgusta.

Tekma med Celto Vigo in Osasuno, ekipama, ki sta na svetovno prvenstvo v špansko reprezentanco poslali po enega napadalca (Borja Iglesias oziroma Victor Munoz, pri čemer je slednji medtem prestopil v Liverpool), ostaja na sporedu v nedeljo, 16. avgusta.

Sezona la lige se bo začela v soboto, 15. avgusta, s tekmo med Alavesom in Getafejem, ki ji bo sledilo srečanje med Sevillo in Rayom Vallecanom.

Preberite še:

Andrey Santos
Sportal Šeško ima novega soigralca v vezni vrsti, močna okrepitev za Barcelono
Matjaž Rozman
Sportal V Kidričevem postal nezaželen, v Ljubljani so ga sprejeli odprtih rok
La Liga špansko prvenstvo Real Madrid Barcelona Atletico Madrid Real Sociedad tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.