Prvi krog domače lige za Real in Barco prestavljen, ne pa tudi za Atletico

Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao in Real Sociedad bodo špansko sezono začeli teden dni pozneje kot preostali klubi. Razlog je, da njihovi igralci še vedno nastopajo na svetovnem prvenstvu, je sporočilo vodstvo lige. Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki ima prav tako več igralcev v polfinalu, pa bo igral po prvotnem razporedu.

Atletico bo igral prvo tekmo v sredo, 19. avgusta, proti Malagi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Real, ki ga zdaj vodi Jose Mourinho, bi moral v prvem krogu predvidoma med 15. in 19. avgustom gostiti Real Sociedad, medtem ko bi morali branilci naslova, nogometaši Barcelone, sezono začeti na stadionu Camp Nou proti Athleticu iz Bilbaa.

Ti dve tekmi sta prestavljeni na sredo, 26. avgusta, oziroma četrtek, 27. avgusta.

Tekma med Celto Vigo in Osasuno, ekipama, ki sta na svetovno prvenstvo v špansko reprezentanco poslali po enega napadalca (Borja Iglesias oziroma Victor Munoz, pri čemer je slednji medtem prestopil v Liverpool), ostaja na sporedu v nedeljo, 16. avgusta.

Sezona la lige se bo začela v soboto, 15. avgusta, s tekmo med Alavesom in Getafejem, ki ji bo sledilo srečanje med Sevillo in Rayom Vallecanom.

Preberite še: