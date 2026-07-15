30-letnik unovčil večje število ponarejenih bankovcev: nekateri so še v obtoku #foto

Kriminalisti PU Maribor so z intenzivno kriminalistično preiskavo ugotovili, da je v času od 29. junija do 11. julija 2026 30-letni državljan Italije na območju Policijske uprave Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za dvajset in sto evrov. Nacionalni forenzični laboratorij je potrdil, da so vsi bankovci dejansko tudi ponarejeni.

Osumljenemu 30-letniku so kriminalisti Policijske uprave Maribor 12. julija 2026 na območju Policijske postaje Gorišnica odvzeli prostost. Pri tem so osumljenemu zasegli več ponarejenih bankovcev za 20 in sto evrov. V okviru izvedenih aktivnosti so kriminalisti na podlagi odredbe sodišča opravili tudi preiskavo vozila, ki ga je osumljeni uporabljal v času odvzema prostosti. Pri preiskavi vozila so našli in zasegli še več ponarejenih bankovcev, in sicer 164 bankovcev za 20 evrov in 21 bankovcev za sto evrov.

Ponaredil je bankovce za 20 in sto evrov. Foto: PU Maribor

Ponarejeni bankovci še zmeraj v obtoku

Po do zdaj zbranih podatkih je osumljeni na vsaj sedmih lokacijah unovčil najmanj dvajset bankovcev za 20 evrov in več bankovcev za sto evrov. Točno število zadnjih še ni znano.

Število ugotovljenih unovčenih ponarejenih bankovcev se še povečuje, saj je določeno število ponarejenih bankovcev še zmeraj v obtoku, pri čemer se trenutni imetniki verjetno niti ne zavedajo, da posedujejo ponarejene bankovce. Policisti tako še vedno prejemajo prijave o unovčenih ponarejenih bankovcih in nadaljujejo zbiranje obvestil v okviru dotične kriminalistične preiskave.

Število ugotovljenih unovčenih ponarejenih bankovcev se še povečuje. Foto: PU Maribor

Po opravljenih aktivnostih predkazenskega postopka so osumljenega včeraj privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju. Preiskovalni sodnik mu je kot ukrep za zagotovitev navzočnosti odredil obvezno javljanje na policijski postaji. Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja po 243. členu Kazenskega zakonika je zagrožena kazen zapora od enega do desetih let.