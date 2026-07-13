Začel se je festival Novomeški poletni večeri

V Novem mestu se z julijem začenja tradicionalni festival Novomeški poletni večeri, ki bo tudi letos postregel z razgibanim programom. Ta bo obsegal tako literarne večere kot otroške predstave in koncerta legendarnega Vlada Kreslina ter priljubljene skupine Ana Pupedan. Šestnajst dogodkov, ki se bodo zvrstili v senci mogočnih dreves na terasi Knjigarne in kavarne Goga na Glavnem trgu, v mestno jedro prinašajo dobre zgodbe, odlično glasbo, izmenjavo idej, zanimive aktualne tematike, predvsem pa cel kup izjemnih nastopajočih, med katerimi bosta letos tudi mednarodni literarni gostji, kitajska pesnica Dai Weina in francosko-švicarska pisateljica Elisa Shua Dusapin.

Festival je prejšnji teden odprl kulinarično obarvan literarni večer s pisateljico Svetlano Slapšak, chefom Robertom Gregoričem in Meto Kocjan, ki so številčnemu občinstvu predstavili najnovejšo avtoričino knjigo z naslovom Kuhinja revežev. Ta na svoj način nadaljuje zgodbo uspešnice Kuhinja z razgledom, saj se sprašuje, kako prehrana in kulinarika v sebi prepletata družbene hierarhije in odsevata naš odnos do kulture in družbenih struktur.

Foto: Lenart Lukšič

V julijskem delu festivalskega programa se bo o vrhunski literaturi pogovarjalo in razpravljalo še naprej. Tako bomo jutri, 14. 7. skupaj zajadrali v 19. stoletje in spregovorili o Francetu Prešernu v družbi avtorjev Aljoše Harlamova in Marijana Dovića, se skupaj z Vinkom Möderndorferjem poklonili gledališču in predstavili avtorjevo najnovejšo zbirko avtobiografskih esejev, z Natašo Kramberger in multiinstrumentalistom Samom Kutinom pa se bomo podali po poti srečanja med človekom in naravo v pripovedovalsko-glasbeni predstavi Oma in jelka, tisoče let, ki je med drugim tudi napoved avtoričinega prihajajočega romana.

Foto: Lenart Lukšič

Foto: Matej Pušnik Literature seveda ni brez žanra, zato festival 16. julija vabi na poseben, dvojni dogodek, ki bo povezal mojstra slovenske kriminalke Tadeja Goloba, priznanega striparja Cirila Horjaka in enega naših največjih glasbenikov Vlada Kreslina. V pogovornem večeru z naslovom Med kriminalko, glasbo in stripom se bodo prepletle in dotaknile različne umetniške prakse tega izjemnega tria. Pogovoru sledi pravi glasbeni spektakel – poletni koncert Vlada Kreslina.

Festivalski program ponuja nekaj za vsakega, celo ob koncu tedna in tudi za najmlajše obiskovalce in obiskovalke, ki bodo lahko 18. in 25. julija dopoldne obiskali topline polni lutkovni predstavi Čisto nič in Čarobni rojstni dan.

Predzadnji dan v juliju pa bosta oder zavzela novomeška zgodovinarja Mitja Sadek in Matjaž Štih, ki bosta spregovorila o svetu habsburških dežel in njegovi zapuščini, ki je vidna še danes.

Foto: Piqant Visuals

Tudi avgusta bo na festivalu pestro, saj se nam bodo pridružila mnoga zveneča imena. S kopico zanimivih dogodkov festival ne nagovarja zgolj novomeškega občinstva, marveč tudi obiskovalke in obiskovalce iz drugih slovenskih mest. Skozi praznik knjige, glasbe in klene misli se tke dragocena skupnost, nepozabni poletni večeri pred Knjigarno Goga pa obljubljajo kup čudovitih trenutkov, ki nas bodo pospremili v jesen.