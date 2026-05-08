Vodstvo madridskega Reala je po incidentu na treningu, v katerega sta bila vpletena Federico Valverde in Aurelien Tchouameni , nogometašema naložilo denarno kazen. Vsak bo moral plačati kar 500.000 evrov kazni. So se pa v klubu odločili, da proti nogometašema ne bodo uvedli nobenih športnih sankcij.

Nič kaj prijetni dnevi niso za madridskim Realom, pri katerem so, kot kaže, načeti tudi odnosi. V zadnjih dneh so se v medijih pojavile govorice o več incidentih. V zadnjem je na treningu zavrelo med Federicom Valverdejem in Aurelienom Tchouamenijem, kar je v četrtek klub tudi potrdil.

Zaiskrilo naj bi se, ko Urugvajec ni želel seči v roko Francozu, sledilo je nekaj ostrih posredovanj med treningom, spor pa se je stopnjeval v garderobi, kjer je prišlo do fizičnega obračunavanja nogometašev. Po zadnjih informacijah naj bi Valverde padel in z glavo udaril ob rob mize, pri čemer naj bi celo izgubil zavest. Kasneje je zaradi krvavitev poiskal pomoč v bolnišnici, kamor ga je pospremil kar trener Alvaro Arbeloa. Za krpanje ran naj bi bilo potrebnih več šivov.

"Nogometni klub Real Madrid sporoča, da sta se po dogodkih, ki so včeraj privedli do začetka disciplinskega postopka proti našima igralcema Federicu Valverdeju in Aurelienu Tchouameniju, danes oba pojavila pred preiskovalnim uradnikom. Izrazila sta iskreno obžalovanje dogodka in se drug drugemu opravičila. Prav tako sta se opravičila klubu, soigralcem, trenerskemu štabu in navijačem ter bila pripravljena sprejeti sankcije, za katere bi se klub odločil," so popoldan zapisali v sporočilu za javnost pri madridskem Realu.

Ob tem so dodali, da so vsakemu od igralcev naložili denarno kazen v višini 500.000 evrov, "s čimer je klub zaključil ustrezne interne postopke."

Pri španski Marci so ob tem zapisali, da se je Real za "reševanje spora med Valverdejem in Tchouamenijem odločil za doslej neviden ukrep oziroma za ukrep, ki je v novejši zgodovini kluba (in v športu na splošno) novost.