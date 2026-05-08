Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
8. 5. 2026,
17.34

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
denarna kazen Real Madrid Federico Valverde Aurelien Tchouameni

Petek, 8. 5. 2026, 17.34

1 minuta

Real Madrid Valverdeja in Tchouamenija kaznoval s pol milijona evrov!

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Federico Valverde, Aurelien Tchouameni | Federico Valverde in Aurelien Tchouameni sta si prislužila visoko denarno kazen. | Foto Reuters

Federico Valverde in Aurelien Tchouameni sta si prislužila visoko denarno kazen.

Foto: Reuters

Vodstvo madridskega Reala je po incidentu na treningu, v katerega sta bila vpletena Federico Valverde in Aurelien Tchouameni, nogometašema naložilo denarno kazen. Vsak bo moral plačati kar 500.000 evrov kazni. So se pa v klubu odločili, da proti nogometašema ne bodo uvedli nobenih športnih sankcij.

Real Madrid
Sportal Zvezdnik Reala v pretepu izgubil zavest, klub potrdil hud incident

Nič kaj prijetni dnevi niso za madridskim Realom, pri katerem so, kot kaže, načeti tudi odnosi. V zadnjih dneh so se v medijih pojavile govorice o več incidentih. V zadnjem je na treningu zavrelo med Federicom Valverdejem in Aurelienom Tchouamenijem, kar je v četrtek klub tudi potrdil. 

Zaiskrilo naj bi se, ko Urugvajec ni želel seči v roko Francozu, sledilo je nekaj ostrih posredovanj med treningom, spor pa se je stopnjeval v garderobi, kjer je prišlo do fizičnega obračunavanja nogometašev. Po zadnjih informacijah naj bi Valverde padel in z glavo udaril ob rob mize, pri čemer naj bi celo izgubil zavest. Kasneje je zaradi krvavitev poiskal pomoč v bolnišnici, kamor ga je pospremil kar trener Alvaro Arbeloa. Za krpanje ran naj bi bilo potrebnih več šivov.

"Nogometni klub Real Madrid sporoča, da sta se po dogodkih, ki so včeraj privedli do začetka disciplinskega postopka proti našima igralcema Federicu Valverdeju in Aurelienu Tchouameniju, danes oba pojavila pred preiskovalnim uradnikom. Izrazila sta iskreno obžalovanje dogodka in se drug drugemu opravičila. Prav tako sta se opravičila klubu, soigralcem, trenerskemu štabu in navijačem ter bila pripravljena sprejeti sankcije, za katere bi se klub odločil," so popoldan zapisali v sporočilu za javnost pri madridskem Realu.

Ob tem so dodali, da so vsakemu od igralcev naložili denarno kazen v višini 500.000 evrov, "s čimer je klub zaključil ustrezne interne postopke."

Pri španski Marci so ob tem zapisali, da se je Real za "reševanje spora med Valverdejem in Tchouamenijem odločil za doslej neviden ukrep oziroma za ukrep, ki je v novejši zgodovini kluba (in v športu na splošno) novost.

denarna kazen Real Madrid Federico Valverde Aurelien Tchouameni
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.