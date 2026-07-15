Na Touru ena zadnjih priložnosti za hitre kolesarje, za Pogačarja pa miren dan?

Sprinterjem se na letošnji Dirki po Franciji počasi zapirajo vrata. V zadnjih desetih dneh bo priložnosti zanje vse manj, še preden se karavana znova preseli na zahtevnejši teren, pa jih danes čaka etapa, ki kar kliče po množičnem sprintu. Prvi favorit je Tim Merlier, a v takšnih zaključkih pogosto odločajo malenkosti. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.50, prihod najboljših v Nevers pa organizatorji pričakujejo okoli 17.30. Tudi danes bomo dogajanje na Sportalu spremljali v živo.

Kolesarje v 11. etapi čaka 161,3 kilometra dolga preizkušnja s 1.300 metri višinske razlike od Vichyja do Neversa. Trasa je skoraj povsem ravninska, zato bodo ekipe s sprinterji naredile vse, da bi morebitnim ubežnikom preprečile resnejši pobeg.

Prvi pomembnejši trenutek bo že po 27,8 kilometra, ko bo na sporedu vmesni sprint. Kmalu po tem sledi vzpon četrte kategorije Côte de Billonnière, drugi in zadnji gorski cilj dneva, Côte de Billy-Chevannes, pa bo na vrsti po 123,4 kilometra.

Profil trase v 11. etapi Dirke po Franciji:

Ker gre v obeh primerih za vzpona četrte kategorije, večjih premikov v boju za pikčasto majico ni pričakovati. Precej več pozornosti bo namenjene vmesnemu sprintu, predvsem zaradi Madsa Pedersena in njegovega boja za zeleno majico.

Po odhodu iz Vichyja bo karavana dolgo sledila reki Allier, pri Moulinsu pa se bo usmerila proti dolini Loare. Dobrih 70 kilometrov pred ciljem bo prečkala reko, nato pa po nekoliko daljši poti nadaljevala proti Neversu.

Med favoriti za etapno zmago so imena, ki smo jih v zadnjih dneh že pogosto omenjali. Na vrhu seznama je Tim Merlier, ki je na letošnjem Touru že dvakrat dokazal, da ga je, ko se znajde v pravem položaju, izjemno težko premagati.

Pot do tretje etapne zmage mu bo skušal prekrižati rojak Jasper Philipsen. Belgijec za zdaj še ni v celoti izkoristil odličnega položaja, ki mu ga v zaključkih pripravlja moštveni kolega Mathieu van der Poel, zato bo v Neversu poskušal popraviti predvsem trenutek, v katerem začne svoj sprint.

Med najresnejšimi kandidati za zmago je tudi Olav Kooij. Nizozemec je na letošnjem Touru že slavil in dokazal, da lahko premaga najboljše. Na svojo priložnost čakajo še Max Kanter, Biniam Girmay in Søren Wærenskjold. Vsi trije so bili zmagi že blizu, a jim je najvišja stopnička za zdaj še ušla.

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