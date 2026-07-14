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Avtor:
Alenka Teran Košir

Torek,
14. 7. 2026,
18.00

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9 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Torek, 14. 7. 2026, 18.00

9 minut

Čustveni Pogačar po novi zmagi: Žvižgi so nam dali še dodatno moč #video

Avtor:
Alenka Teran Košir

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Tadej Pogačar, Dirka po Franciji 2026 | Tadej Pogačar se je nove etapne zmage na Touru najprej razveselil v družbi dolgoletnega prijatelja Žige Jermana. | Foto Reuters

Tadej Pogačar se je nove etapne zmage na Touru najprej razveselil v družbi dolgoletnega prijatelja Žige Jermana.

Foto: Reuters

Tadej Pogačar po novi veličastni predstavi ni skrival ne veselja ne čustev. Ob tretji etapni zmagi na letošnjem Touru in 24. v karieri je še povečal prednost pred tekmeci, oblekel že 60. rumeno majico in se na večni lestvici izenačil z Miguelom Indurainom. A bolj kot statistika so odmevale njegove besede o uživanju v trenutku, negotovosti v razburljivem zaključku in žvižgih ob cesti, ki so mu dali le še dodatno moč.

Tadej Pogačar, Dirka po Franciji 2026 | Foto: Reuters Foto: Reuters

60 dni v rumeni majici in tretje mesto z Indurainom

"Dan je bil neverjeten. Ekipa je opravila izjemno delo, to etapo smo si za cilj izbrali že pred časom," je po prihodu v cilj v pogovoru za organizatorje pripovedoval Tadej Pogačar, ki je s tretjo etapno zmago na letošnjem Touru še utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Danes je oblekel že svojo 60. rumeno majico in se na večni lestvici izenačil z Miguelom Indurainom na tretjem mestu, za Eddyjem Merckxom in Bernardom Hinaultom.

Pri Cyclingflashu so izračunali, da se je Pogačar na zmagovalni oder ene od tritedenskih dirk povzpel že 252. v karieri (!).

Slabi spomini na ciljni sprint izpred dveh let

Zaključek v Le Lioranu mu ni ostal v spominu le zaradi tokratne zmage. Pred dvema letoma ga je na istem prizorišču v sprintu premagal Jonas Vingegaard, ki je danes ciljno črto prečkal šele kot sedmi, s kar 44 sekundami zaostanka.

"Pred dvema letoma me je Jonas tukaj pošteno premagal v sprintu. Tudi danes sem imel v cilju podoben občutek, bil sem povsem izčrpan. Kljub temu sem užival. Vse do zadnjega kilometra nisem vedel, ali mi bo uspelo zmagati," je dejal prvi kolesar sveta, ki je, glede na to, da je etapa potekala na dan Bastilje, francoski državni praznik, želel na poseben način počastiti rumeno majico.

Tadej Pogačar
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"Spomnil sem se, da je dan Bastilje, in skušal sem izkazati spoštovanje rumeni majici. Hvala vsem navijačem, ki so prišli ob cesto. Vzdušje je bilo izjemno, čeprav je bilo slišati tudi nekaj žvižgov. Tistim, ki so žvižgali, pa sporočam, da so nam dali samo še več moči."

Zaradi novih radijskih postaj ni vedel, kakšna je razlika

Razkril je še, da je bil zaključek zanj precej bolj negotov, kot je bilo videti od zunaj. Ekipa je preizkušala nove radijske postaje, zaradi hrupa ob cesti pa v ključnih trenutkih ni slišal navodil iz spremljevalnega avtomobila.

"Ko je bilo ob cesti preveč ljudi, po radiu nisem slišal ničesar. V zadnjih desetih kilometrih nisem vedel, kolikšna je razlika, niti kdo počne kaj. V mislih sem imel samo to, da moram pritiskati vse do vrha."

Tadej Pogačar, Dirka po Franciji 2026 | Foto: Reuters Foto: Reuters

Traso je dobro poznal, saj si jo je z ekipo ogledal že dan prej, kljub temu pa ga je spremljal tudi spomin na poraz proti Vingegaardu izpred dveh let. "V glavi je bilo nekaj dvoma. Pred dvema letoma me je Jonas ujel, v sprintu pa sem bil povsem prazen. To sem imel v mislih vse do zadnjih nekaj sto metrov."

"Tour je bil do zdaj za nas skoraj popoln"

Z novo zmago je Pogačar še povečal prednost pred tekmeci v skupnem seštevku. Po njegovih besedah se letošnji Tour za zdaj odvija skoraj idealno. "Do zdaj je bil Tour zame in za ekipo skoraj popoln. Trasa nam je zelo ustrezala. Današnji vzponi so bili primerni za različne kolesarje v naši ekipi, zato je lahko vsak opravil svoje delo, sam pa sem na koncu vse skupaj dokončal."

Tadej Pogačar, Dirka po Franciji 2026 | Foto: Reuters Foto: Reuters

Pohvalil je tudi moštvenega kolega Isaaca del Tora, čeprav je ta danes po osmem mestu v etapi iz tretjega zdrsnil na sedmo mesto v skupnem seštevku. "Isaac je bil znova zelo dober. Poskušal je slediti najboljšim, je borec in še vedno ostaja v boju za visoko uvrstitev."

"Treba je biti hvaležen za trenutek, nikoli ne veš, kako dolgo bo trajalo"

Pogačar je ob koncu poudaril, da se zaveda, kako posebni so trenutki, ki jih doživlja na največji dirki na svetu. "Nikoli ne veš, kako dolgo bo vse to trajalo, zato moramo biti hvaležni za ta trenutek. Vozimo na največji dirki na svetu, v Franciji, nedaleč od doma. Ob cesti vidim veliko zastav, tudi veliko slovenskih. Moram uživati v dirki," je sklenil pogovor Pogačar.

Jutri bo na vrsti 11. etapa od Vichyja do Neversa (161,3 kilometra), kjer bodo na svoj račun znova prišli sprinterji.

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