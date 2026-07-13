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Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
22.00

Osveženo pred

50 minut

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Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Red Bull - BORA - hansgrohe Remco Evenepoel Florian Lipowitz

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 22.00

50 minut

Red Bull – BORA – hansgrohe

Kaj se je zgodilo z Evenepoelovim dresom?

Avtor:
S. K.

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Remco Evenepoel | Bo Remco Evenepoel po drugem tednu Toura še najvišje uvrščeni kolesar moštva Red Bull – BORA – hansgrohe? | Foto Reuters

Bo Remco Evenepoel po drugem tednu Toura še najvišje uvrščeni kolesar moštva Red Bull – BORA – hansgrohe?

Foto: Reuters

Na prvi prost dan na Dirki po Franciji so se kolesarji nemško-avstrijske ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe na treningu in pred novinarji pojavili v zelo neobičajnih dresih. Napisi so bili obrnjeni na glavo, to pa je bil poklon številki 13. Rdeči biki namreč nastopajo na svojem 13. Touru, ta zanimiv jubilej so imeli namen s posebnim dresom počastiti v 13. etapi, pa jim vodstvo dirke tega ni dovolilo. Za kaj pravzaprav gre?

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Kolesarji s startno številko 13 zaradi vraževerja oznako obrnejo na glavo, saj ta številka velja za nesrečno. Letos ima na Touru številko 13 sicer francoski član Visme Bruno Armirail, pri Red Bull – BORA – hansgrohe, ki nastopa na svojem 13. Touru, pa so to prakso obračanja prenesli na svoj dres.

"To je 13. Tour ekipe in prvotni načrt je bil, da bi ta dres nosili med 13. etapo. Ekipa ima 13 za nesrečno številko, zato so vse obrnili na glavo. Na koncu nam nošenje dresa med samo dirko ni bilo dovoljeno, zato so se odločili, da ga bodo nosili danes, 13. julija," je danes novinarjem pojasnil Remco Evenepoel. Sam se sicer ne strinja s tem, da bi bila to nesrečna številka: "Zame je ta številka običajno srečna, zato ne verjamem v to vraževerje."

"Svojo prvo profesionalno zmago sem dosegel s številko 13. Postal sem mladinski svetovni prvak, ko sem jo nosil, in ko sem zmagal na elitnem svetovnem prvenstvu, je imel eden od mojih sotekmovalcev številko 13. Vsekakor je nekaj posebnega na njej," je še povedal Evenepoel, ki je prost dan na Touru izkoristil za trening na kolesu za kronometer.

Med njim in sokapetanom Florianom Lipowitzem so po šesti etapi nastala nesoglasja, šef ekipe Ralph Denk pa vztraja, da imata oba aduta Red Bulla še naprej vodilno vlogo in podporo preostalih članov. Vsaj dokler se ne zgodijo resnejše razlike v skupnem seštevku. Trenutno je Evenepoel četrti s 3:30 zaostanka za rumenim Tadejem Pogačarjem, Lipowitz pa sedmi s še 30 sekundami zaostanka za belgijskim kolegom.

Bodo razmerja v ekipi kmalu jasnejša?

"Remca in Floriana bomo podprli z vsemi močmi. Če se bosta počutila dobro, bosta v nadaljevanju morda sama kaj poskusila," je povedal Denk. Lipowitz se je po domnevnem komunikacijskem kratkem stiku v šesti etapi, ko je Evenepoel od njega pričakoval pomoč, Nemec pa mu je ni nudil, v zadnjih nekaj etapah izkazal kot ekipni igralec in tudi kolegom razdeljeval po bidone z vodo iz spremljevalnega avtomobila, pričakuje pa, da se bo v gorskih etapah kmalu izkazalo, kdo je prvi adut ekipe.

"Zdaj prihajajo zahtevnejše etape in dirka bo postala vse bolj selektivna. Ob koncu tedna, sploh na vzponu na Le Markstein pričakujem nekaj premikov v generalni razvrstitvi," je še povedal nekdanji biatlonec in zmagovalec letošnje dirke Po Sloveniji. Tudi Denk pričakuje, da bodo razmerja v ekipi kmalu bolj jasna. "Pričakujem, da bo Tour zdaj postal dirka na izločanje v skupnem seštevku."

Samozavest Lipowitza je na nek način tudi grožnja Evenepoelu, ki svojo priložnost vidi predvsem v vožnji na čas, ta pa bo na sporedu šele naslednji torek, 21. julija. Do takrat bo moral preživeti tri zahtevne gorske etape, prvo že jutri, ko tekmovalce na Touru čaka 167-kilometrska preizkušnja od Aurillaca do Le Liorana s sedmimi kategoriziranimi vzponi, med temi dvema prve kategorije, in skupno okoli 3.800 višinskimi metri.   

Skupni vrstni red po devetih etapah Toura:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)   32:17:04
2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike)   + 2:42
3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)   3:27
4. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull – BORA – hansgrohe)   3:30
5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)   3:34
6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)   3:55
7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull – BORA – hansgrohe)   4:00
8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious)   4:21
9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)   4:57
10. Egan Bernal (Kol/Netcompany Ineos)   9:12
...

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