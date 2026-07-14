Se Tadej Pogačar vrača na Vuelto? Vrnitev v Španijo naj bi bila vse bolj realna.

Možnost, da bi Tadej Pogačar letos nastopil na Dirki po Španiji, je vse bolj realna, poroča španski športni časnik AS.

Končna odločitev še ni padla ter bo v veliki meri odvisna od razpleta Dirke po Franciji in predvsem od tega, kako utrujen bo Tadej Pogačar po treh tednih dirkanja, poroča španski športni časnik AS. Po njihovih informacijah naj bi možnost njegovega nastopa na Vuelti v zadnjih tednih postajala vse bolj oprijemljiva.

Dirka po Španiji naj bi bila sicer na mizi že pozimi, ko so pri UAE Team Emirates-XRG sestavljali tekmovalni program branilca zmage na Touru. Takrat je bila ena od možnosti, zdaj pa naj bi dobivala vse konkretnejše obrise.

Dirka po Franciji je še v polnem teku, Pogačar pa je v skupnem seštevku v odličnem položaju. Če bo Tour končal brez pretirane izčrpanosti in večjih posledic, bi se lahko odločil še za drugi veliki cilj poletja. V tem primeru bi se možnosti za njegov nastop na Vuelti močno povečale.

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V primeru Vuelte bo treba spremeniti jesenski program

Vrnitev na špansko tritedensko dirko (začetek je 22. avgusta v Monacu), na kateri je nazadnje nastopil leta 2019, bi zahtevala tudi spremembo njegovega jesenskega programa. Pogačar je v zadnjih sezonah po Touru nastopal na klasikah v Québecu in Montrealu, ki sta mu služili kot priprava na svetovno prvenstvo.

Ker se kanadski dirki letos prekrivata s koncem Vuelte (13. september), bi ju moral v primeru nastopa v Španiji izpustiti. Po trenutno predvidenem scenariju bi po koncu Vuelte neposredno odpotoval v Kanado, kjer bo 27. septembra napadal nov naslov svetovnega prvaka.

Pogačar je leta 2019 na Vuelti, njegovi prvi tritedenski dirki, osvojil izjemno tretje mesto. Zaostal je le za Rogličem in Valverdejem. Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo

Vuelta 2019 – prvi Grand Tour za Pogačarja

Pogačar je o nastopu na Vuelti resno razmišljal že leta 2025, a je po napornem Touru na koncu dal prednost počitku in pripravam na konec sezone. Tudi tokrat bo zadnja beseda njegova.

Vuelta je eden redkih velikih ciljev, ki jih najboljši slovenski kolesar še nima v svoji zbirki. Giro in Tour je že osvojil, zmaga na Dirki po Španiji pa bi mu prinesla popoln komplet zmag na vseh treh največjih tritedenskih dirkah.

Če bo njegov prihod potrjen, bo Pogačar v hipu postal prvi favorit za rdečo majico. Na Vuelti je do zdaj nastopil le enkrat, leta 2019, ko je pri komaj 20 letih zablestel s tremi etapnimi zmagami in tretjim mestom v skupnem seštevku. Pred njim sta končala le Primož Roglič in Alejandro Valverde.

Za Rogliča je Vuelta osrednji cilj sezone

Od takrat se Pogačar na špansko dirko ni več vrnil. Čeprav je do objave dokončnega seznama nastopajočih še nekaj časa, so prihod že napovedali nekateri pomembni kandidati za skupno zmago. Med njimi so Primož Roglič, zanj je to glavni cilj sezone, saj bo lovil rekordni peti naslov na Vuelti, Enric Mas, Pogačarjev moštveni kolega João Almeida in Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), ki je zaradi bolezni predčasno končal letošnji Tour.

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