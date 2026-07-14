Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je v zaključku desete etape Dirke po Franciji doživel pravi čustveni in tekmovalni vrtiljak. Na vzponu je popustil, za nekaj trenutkov je kazalo, da bo v boju z Jonasom Vingegaardom in preostalimi tekmeci izgubil dragocene sekunde, nato pa se je na spustu vrnil med najboljše, v ciljnem sprintu osvojil drugo mesto in v seštevku zdaj skočil na tretje (+4:06).

Namesto, da bi izgubil čas, je Remco Evenepoel na koncu proti Jonasu Vingegaardu celo pridobil 18 sekund in se mu v skupnem seštevku približal na manj kot pol minute.

"V glavi sem čutil veliko bolečine, zato nisem mogel prav veliko razmišljati. Samo poganjal sem in izkazalo se je, da je bila to prava odločitev. Dve ali tri minute sem imel resne težave, na koncu pa sem vseeno končal na drugem mestu," je po etapi razlagal Evenepoel.

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Kritični trenutek je prišel kmalu po tem, ko je tempo na čelu zasledovalne skupine narekoval njegov moštveni kolega Florian Lipowitz.

"Ne vem natančno, kdo je bil takrat spredaj, saj so se menjavali. Ritem je bil precej neenakomeren, z neprijetnimi pospeševanji. To je bilo težko, še posebej zato, ker sem malo prej tudi sam narekoval tempo. Želeli smo voziti čim hitreje in zmanjšati zaostanek za Tadejem, a mislim, da je imel za zadnje tri kilometre še nekaj rezerve," je po poročanju belgijskega medija Sporza povedal Evenepoel, ki si je znova privoščil pripombo na račun ekipe Lidl-Trek. "Od fantov iz Lidl-Treka tudi tokrat nismo dobili prav veliko pomoči," je namignil kolegom iz konkurenčnega moštva, ki ima zdaj dva svoja kolesarja v posebnih majicah. Mads Pedersen bo še naprej kraljeval v zeleni majici, Juan Ayuso pa je danes oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Na robu krčev, nato silovit povratek

Evenepoel je priznal, da je bil v najtežjih trenutkih zelo blizu krčem. "Za kratek čas sem bil tik pred tem, da bi me zagrabil krč. Morda bi moral še nekoliko bolj stisniti zobe in ostati na kolesu, saj sem ves čas zaostajal za približno enako razliko."

Medtem ko so bili Vingegaard in preostali tekmeci na zadnjem vzponu močnejši, je Evenepoel odgovoril z odličnim spustom in silovitim sprintom v zadnjem, rahlo vzpenjajočem se kilometru.

"Na koncu sem varčeval z močmi in se držal v ozadju skupine, nato pa napadel 250 metrov pred ciljem. Spomnil sem se sprinta iz lani in vedel, da je bolje začeti nekoliko prej ter si ustvariti razliko. Uspelo mi je."

Foto: Guliverimage

Ne želi si tipičnega belgijskega vedenja

Po cilju je želel v ospredje postaviti predvsem pozitivne vidike svoje predstave.

"Upam, da ne bomo po tipično belgijsko iskali predvsem negativnih stvari. Po današnjem dnevu moramo biti predvsem pozitivni. Zdi se mi, da se po naporih precej hitro poberem," ocenjuje dvakratni olimpijski prvak, ki je optimističen tudi glede svojih sposobnosti v gorah.

"Na najtežjem vzponu sem bil pravzaprav zelo dobro postavljen in za trenutek sem celo pomislil, da bi skočil za Tadejem. Ne zdi se mi, da bi bil v klanec kaj slabši kot nekoč."

Lipowitz še vedno verjame v dosego drugega mesta

Svoj pogled na dogajanje v etapi je strnil tudi Evenepoelov sokapetan Florian Lipowitz, zmagovalec letošnje dirke Po Sloveniji, ki je etapo končal na četrtem mestu, v skupnem seštevku pa napredoval na šesto mesto.

Ko je izvedel, da je Evenepoel na vzponu zaostal, je prenehal narekovati tempo v zasledovalni skupini. "Želeli smo zmanjšati zaostanek za Pogačarjem in še vedno verjeli, da se lahko borimo za zmago. Nato so mi povedali, da je Remco povsem na meji. Vedel sem, da se lahko na spustu vrne, zato nisem več sodeloval. Drugega pravzaprav nisem mogel storiti," je po poročanju Sporze pojasnil Nemec.

Lipowitz verjame, da lahko z Evenepoelom še vedno posežeta v boj za drugo mesto v skupnem seštevku. "Če bova dobro sodelovala, lahko še vedno napadeva drugo mesto."

Jutri bodo na Touru v 11. etapi od Vichyja do Neversa (161,3 kilometra) na svoj račun znova prišli sprinterji.

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