Ekvadorju uspel čudež, padla je Nemčija! Fifa pred hudo težavo.

V noči na petek bo na SP 2026 znan tudi vrstni red v skupinah D, E in F. V skupini E je Ekvador po izjemnem preobratu z 2:1 ugnal Nemčijo, ki si je že pred tem zagotovila prvo mesto, a je vseeno nastopila v najmočnejši postavi. Južnoameričani so si tako čudežno zagotovili napredovanje, Slonokoščena obala pa je po zmagi nad Kurakavom (2:0) potrdila drugo mesto.V skupini F bosta na daljavo za prvo mesto tekmovali točkovno izenačeni Nizozemska in Japonska, a bi lahko napovedano slabše vreme za tekmo v Kansas Cityju med Nizozemci in Tunizijci lahko poskrbelo za zaplet, v skupini D pa se bosta v neposrednem dvoboju za drugo mesto pomerila Paragvaj in Avstralija..

Čeprav bi si lahko Nemci zaradi zagotovljenega prvega mesta po dveh uvodnih tekmah privoščili dvoboj, na katerem bi spočili kopico prvokategornikov, se je najmlajši selektor na SP 2026 Julian Nagelsmann odločil drugače. Štirikratni svetovni prvaki so dvoboj proti Ekvadorju začeli izjemno. Leroy Sane je zadel v polno že v 2. minuti. Južnoamerični so protestirali, saj je podajalec Aleksandar Pavlović igral nevarno visoko z nogo, a je sodnica Tori Penso vendarle priznala gol.

Ekvador pa je hitro vrnil udarec favoritu. Nilson Angulo je z izjemnim udarcem že v 9. minuti izenačil na 1:1. Drugi polčas se je znova začel bolj spodbudno za Nemce. Sodnica je pokazala na belo točko, a je po posredovanju VAR razveljavila najstrožjo kazen zaradi predhodnega prekrška Saneja. Ekvador je začutil svojo priložnost. Podprt z bučnimi navijači je v 78. minuti poskrbel za popoln preobrat. Junak srečanja je postal Gonzalo Plata, ki se je znašel in iz neposredne bližine spretno premagal Manuela Neuerja.

Ekvadorju je uspelo. Čeprav je proti Nemcem zaostajal z 0:1, je prišel do preobrata in prepotrebne zmage za napredovanje. Foto: Reuters

Nemci so skušali izenačiti, a niso prišli do zrelejših priložnosti. Še največja se je v sodničinem podaljšku ponudila Denizu Undavu, ki pa je zadel zunanji del mreže in tokrat ni bil zlati adut elfa. Ostalo je pri 2:1 za Ekvador. Sledilo je veliko slavje, najbolj je užival temperamentni 45-letni Argentinec Sebastian Beccacece, ki je tako Ekvador kljub slabemu začetku turnirja popeljal v izločilni del.

Slonokoščena obala je z zmago nad Kurasavom (2:0) potrdila drugo mesto v skupini. Oba zadetka je na tekmi v Filadelfiji dosegel Nicolas Pepe.

Ostre kritike na račun Fife

V svetovni nogometni javnosti pred začetkom zadnjega kroga skupinskega dela prvenstva ni manjkalo kritik na račun ene od sprememb, ki jih je na letošnjem mundialu uvedla Fifa. V razvrstitvi po skupinah so prednost pred skupno razliko v zadetkih znova dobili medsebojni obračuni, s čimer so ljubitelji dramatičnih zaključkov v teh dneh prikrajšani za kar nekaj poslastic.

Zelo slaba vremenska napoved v Kansas Cityju Pred srečanjem v Kansas Cityju povzročajo skrbi slabe vremenske napovedi. V času začetka dvoboja, ta je predviden za 18. uro po tamkajšnjem času v ZDA, naj bi se namreč pojavile nevihte, njihova možnost pa je ocenjena z 90-odstotno verjetnostjo. Temperature naj bi padle na 21 stopinj. Zaradi slabe vremenske napovedi je do nadaljnjega zaprto navijaško središče Fifa Fan Festival. Na stadionu v Kansas Cityju je že izpisano opozorilo, kako bi lahko načrte prekrižala nevihta. Foto: Reuters Ameriški protokol za nevihte določa, da je potrebno zaradi varnosti nastopajočih in gledalcev prekiniti športne prireditve na prostem, če se pojavi strela v področju 13 km od stadiona. V tem primeru sledi 30-minutna prekinitev, vse skupaj pa se ponovi ob vsakem novem pojavu strele. Na letošnjem SP je bil že takšen primer, saj se je dvoboj med Francijo in Irakom (3:0) podaljšal kar za dve uri. Fifa bi se lahko znašla v težavah, saj se dvoboji zadnjega kroga skupinskega dela igrajo vzporedno. Če bi prišlo do zapletov na tekmi v Kansas Cityju, bosta tako Japonska in Švedska, njuna tekma bo v Dallasu, končala dvoboj bistveno prej.

Nizozemci in Japonci za prvo mesto

Pri vrhu skupine F je precej bolj tesno. Nizozemska in Japonska sta v uvodnem krogu na medsebojnem obračunu remizirali, v drugem krogu pa obe zmagali, zato v zadnji krog vstopata točkovno izenačeni in z enako razliko v zadetkih. Ker so dosegli zadetek več, so v rahli prednosti Nizozemci.

Japonska se bo pomerila s Švedsko, ki je po visoki uvodni zmagi nad Tunizijo doživela hladen tuš proti Nizozemski, za konec pa jo čaka še ena najskromnejših reprezentanc tega turnirja. Tunizijci bodo vsekakor motivirani, da se od prvenstva poslovijo z dvignjenimi glavami, a jih čaka zelo zahtevna naloga.

Nizozemska v zadnji krog vstopa z rahlo prednostjo pred Japonci. Foto: Reuters

Paragvaju in Avstraliji zadostuje remi

Podobno velja za Turčijo, ki je imela precej višja pričakovanja, a je postregla z enim največjih razočaranj tega mundiala. Za slovo od turnirja jih čaka obračun z gostitelji Američani, ki so si že zagotovili prvo mesto, zanimiva pa je situacija v boju za drugo mesto.

V neposrednem dvoboju bosta o tem odločala Paragvaj in Avstralija, ki imata po tri točke. Obema bi za napredovanje skoraj zagotovo zadostoval že remi. Bosta reprezentanci vseeno pokazali dovolj želje po zmagi? Neodločen rezultat bi lahko sprožil nov val kritik na račun spremenjenih pravil Fife.

Avstraliji in Paragvaju bi na medsebojnem obračunu najbrž ustrezal že remi. Foto: Reuters

Najboljši strelci: 5 – Messi (Argentina)

4 – Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Cunha (Brazilija), David (Kanada), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija)

2 – Araujo (Urugvaj), Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Mahmić (BiH), Munoz (Kolumbija), Oyarzabal (Španija), Pepe (Slonokoščena obala), Ronaldo (Portugalska), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vargas (Švica)...

SP 2026, 15. tekmovalni dan:

25. junij, četrtek:

26. junij, petek:

Lestvica skupine D

Lestvica skupine E

Lestvica skupine F

Lestvica tretjeuvrščenih ekip