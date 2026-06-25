Selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić pred sobotno odločilno tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini L z Gano poudarja, da morajo njegovi varovanci ostati pozitivni. Dalić sicer ob tem priznava, da hrvaška reprezentanca trenutno ni na želeni ravni igre.

Hrvaški selektor je to jasno izrazil že po zmagi nad Panamo (1:0). "Nismo na ravni, na kateri bi želeli biti, čeprav na treningih delujemo veliko bolje. Nimamo veliko časa za analizo, saj bo kmalu sledila tekma z Gano."

Zlatko Dalić se je v izjavi za hrvaške medije že dotaknil nekaterih značilnosti igre tekmecev. "Panama je čakala na našo napako in podobno pričakujem tudi od Gane. Verjetno se bodo povlekli nekoliko nazaj in prežali na protinapade. Igrali bodo obrambno in čakali na priložnosti preko Antoinea Semenyja in Inakija Williamsa. Njihove namere moramo zatreti čim prej in se ne zanašati na posredovanje zadnje vrste."

Podobno kot Hrvaška je tudi Gana na prvi tekmi v skupini L ugnala Panamo z 1:0, ob tem pa je iztržila veliko točko proti Angliji z remijem 0:0. Ognjeni so sicer proti Angliji izgubili uvodno tekmo z 2:4. Zaradi tega si tretjeuvrščeni z zadnjega SP za napredovanje bržkone ne bodo smeli privoščiti poraza.

Čeprav bo ob prvouvrščenih in drugouvrščenih reprezentancah v izločilnih bojih igralo tudi osem najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc, Hrvaški ob porazu grozi, da s tremi osvojenimi točkami in negativno gol razliko ne bo med temi osmimi.

Foto: Reuters

Zmaga, lahko da bo dovolj že remi

Hrvaški mediji ob tem danes izpostavljajo, da je letvico za tretje mesto nekoliko višje postavila Bosna in Hercegovina, ki si je kot prva tretjeuvrščena reprezentanca že zagotovila igranje v šestnajstini finala. Reprezentanca BiH je osvojila štiri točke in na koncu imela gol razliko -1 s petimi doseženimi zadetki, Hrvaška pa ima po dveh tekmah tri točke in gol razliko -1 s tremi doseženimi zadetki.

Slednje pomeni, da Hrvaško v nadaljnje tekmovanje zanesljivo vodi zmaga, zelo dobre možnosti pa bi imela v primeru remija, pri čemer bi si možnosti izboljšala z doseženim zadetkom.

Preberite še: