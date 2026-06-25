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Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
25. 6. 2026,
9.00

Osveženo pred

10 minut

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Neymar Brazilija SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Četrtek, 25. 6. 2026, 9.00

10 minut

Ovacije za Neymarja, ki se je končno spet vrnil na največji oder #video

Avtor:
A. T. K.

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Neymar | Foto Reuters

Foto: Reuters

Vstop Neymarja v drugem polčasu tekme svetovnega prvenstva proti Škotski, ki jo je Brazilija dobila s 3:0, je na tribunah stadiona Hard Rock sprožil pravi delirij. Brazilska "desetica" se je po dolgi in težki poškodbi vrnila na igrišče na svetovnem prvenstvu, navijači pa so ji pripravili sprejem za spomin.

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Ko je Brazilija tekmo proti Škotski že imela pod nadzorom, je selektor Carlo Ancelotti ocenil, da je končno napočil čas za trenutek, ki so ga vsi tako zelo čakali. Vrnitev Neymarja! Ko je v 75. minuti vstal s klopi, je stadion v Miamiju eksplodiral. Na igrišče je vstopil s pogledom proti nebu in dvignjenimi rokami ter prejel najglasnejše ovacije letošnjega nogometnega mundiala.

"Ko sem vstopal v igro, nisem razmišljal o ničemer. Bil sem samo hvaležen za ta trenutek. Moj cilj je bil zaigrati na svetovnem prvenstvu, nastopiti za reprezentanco," je po tekmi povedal Neymar, ki za Brazilijo ni igral vse od 17. oktobra 2023, ko si je na kvalifikacijski tekmi proti Urugvaju hudo poškodoval koleno.

Njegova vrnitev je bila dolgo vprašljiva. Zaradi strgane sprednje križne vezi in poškodbe meniskusa je prestal zahtevno okrevanje, v 18 mesecih pri Al-Hilalu pa odigral le sedem tekem. Januarja 2025 se je vrnil v Santos, kjer je od takrat dosegel 17 golov in dodal osem asistenc na 43 nastopih.

Čeprav proti Škotski v igri ni imel večjega vpliva, je bil njegov nastop izjemno čustven. Z njim se je vpisal na svoje četrto svetovno prvenstvo, po zadnjem sodnikovem žvižgu pa so ga premagale emocije. V solzah je pozdravljal navijače, ki so mu namenili še en velik aplavz.

Po tekmi je bil presrečen v objemu družine. | Foto: Reuters Po tekmi je bil presrečen v objemu družine. Foto: Reuters

Neymar je s 129 nastopi drugi na večni lestvici brazilskih reprezentantov, več jih ima le Cafu. S 79 zadetki pa ostaja najboljši strelec v zgodovini brazilske reprezentance.

Po tekmi ga je želel pozdraviti njegov 15-letni sin Davi Lucca da Silva Santos, a ga varnostniki sprva sploh niso prepoznali:

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