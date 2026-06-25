Malo za šalo, malo zares: zakaj je švicarski selektor tik pred začetkom tekme zamenjal majico?

Švica si je z zmago nad Kanado (2:1) zagotovila prvo mesto v skupini in napredovanje v šestnajstino finala svetovnega prvenstva. Po tekmi je švicarski selektor Murat Yakin strnil vtise za švicarske medije, ob tem pa razkril tudi razlog za nenavadno potezo tik pred začetkom srečanja, zamenjavo majice.

"Sami smo si nekoliko zapletli življenje. A danes je bila to predvsem ekipna predstava. Odlično smo začeli drugi polčas in dosegli dva zadetka. Nasprotnik se je nato odprl, v igro poslal bolj napadalno usmerjene igralce, kar nam je nekoliko otežilo delo. Prelahko smo izgubljali žoge in jim s tem vračali upanje. A na koncu smo tekmo vendarle pripeljali do konca, kar je najpomembneje. Zdaj lahko uživamo v dejstvu, da smo skupino končali na prvem mestu," je po poročanju švicarskega Blicka povedal švicarski selektor Murat Yakin, ki je pojasnil tudi, zakaj je tik pred začetkom tekme zamenjal majico.

Yakin je bil najprej ob igrišču v beli majici, ko pa je brazilski sodnik Ramon Abatti Abel dal znak za začetek dvoboja, je švicarski selektor že nosil črno. Po tekmi je v smehu pojasnil, kaj se je zgodilo.

"K meni je pristopil četrti sodnik, ker so tudi Kanadčani igrali v belem. Nisem želel, da bi imela Kanada številčno premoč," se je pošalil Yakin. "K sreči sem imel dovolj opreme s seboj."

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