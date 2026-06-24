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Avtor:
Š. L.

Sreda,
24. 6. 2026,
16.38

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu angleška nogometna reprezentanca Gana Carlos Queiroz

Sreda, 24. 6. 2026, 16.38

1 ura, 7 minut

Selektor Gane po tekmi z Anglijo izgubil živce: Izgleda so šli sodniki na kavo

Avtor:
Š. L.

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Carlos Queiroz | Carlos Queiroz | Foto Guliverimage

Carlos Queiroz

Foto: Guliverimage

Torkova tekma med Anglijo in Gano na svetovnem prvenstvu v nogometu se je končala z remijem z 0:0, po koncu srečanja pa je nase močno opozoril selektor ganske izbrane vrste, Carlos Queiroz, ki je na tiskovni konferenci po koncu tekme jasno in na glas povedal, kaj si misli o nekaterih sodniških odločitvah.

Čeprav sta obe reprezentanci po uvodnih zmagah z remijem ohranili dobre možnosti za uvrstitev v izločilne boje svetovnega prvenstva, je bil Queiroz prepričan, da je bila njegova ekipa na zadnji tekmi v Bostonu oropana. Tarča njegove jeze? Sodnika v sobi VAR. Teh se je strateg Gane lotil z obilico sarkazma. "Ali Var na tem prvenstvu deluje? Ali ga sploh imamo? Dvomim," je dejal Quieroz, ki se je nato obrnil neposredno na predstavnika Fife, ki je sedel v dvorani za novinarske konference. "Nisem prepričan, da tehnologija tukaj deluje. Resno dvomim, ker je bila jasna enajstmetrovka za Gano, pa je bila odločitev preprosto utišana," je vrelo iz selektorja Gane.

Glavni razlog za izbruh jeze prvega moža ganske izbrane vrste je bila situacija, trenutek na igrišču, ko je ganski reprezentant, Prince Adu, silovito trčil z angleškim vratarjem, Jordanom Pickfordom, zatem obležal na travi, sodniki pa so namesto prekrška in rdečega kartona, ki ga je zahteval Queiroz, žogo dosodili Angliji in piskali prekršek nad angleškim vratarjem. Zatem je za sporen trenutek v kazenskem prostoru Anglije poskrbel tudi Ezri Konsa, ki je podrl Princa, a je sodniška piščalka ostala nema.

"Imeli smo svoje priložnosti do te mere, da so imeli Angleži na koncu precej sreče, da so osvojili točko. Izgleda so šli sodniki v Var sobo medtem na kavo. To je vse normalno, tudi jaz bi raje sedel in spil kavo, a enajstmetrovka je bila čista in moral bi biti še rdeči karton. Imate kakšne dvome o tem? Tisti, ki ste gledali tekmo, imate dvome, ali sem bil jaz sam na stadionu?" je vrelo iz selektorja.

Nato so se strasti vendarle nekoliko umirile. "Oprostite za toliko sarkazma, a veste, kako gre, če bom pri teh stvareh govoril resno, me bodo kaznovali. Zato upam, da razumete, da se samo hecam. Navsezadnje je bil rezultat pošten, lahko smo zadovoljni," je še dodal Queiroz.

V skupini L sta sicer krog pred koncem na vrhu Anglija in Gana s po štirimi točkami, eno manj ima Hrvaška, četrta Panama pa je z ničlo že odpisana.

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