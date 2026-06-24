Dan odločitve na SP: Bosna za biti ali ne biti, Brazilija pod pritiskom

Na svetovnem prvenstvu v nogometu se danes zvečer začenja prvi veliki rez skupinskega dela. Bosna in Hercegovina bo proti Katarju lovila zadnjo možnost za nadaljevanje, Brazilija pa kljub dobremu položaju proti Škotski ni povsem mirna. Danes oziroma v noči na četrtek bodo dokončno odločene skupine A, B in C. V igri za napredovanje je še deset reprezentanc, Mehika je že potrdila prvo mesto v skupini A, Haiti pa je v skupini C že ostal brez možnosti za preboj v izločilne boje.

Najbolj čista zgodba je v skupini B. Kanada in Švica sta si napredovanje že zagotovili, danes pa bosta odločali o zmagovalcu skupine. Remi bi ustrezal Kanadi, saj ima boljšo gol razliko, Švica pa lahko računa na prvo mesto ob zmagi nad gostitelji svetovnega prvenstva.

V ozadju bo tekma Bosne in Hercegovine ter Katarja v Seattlu, kjer je že ogromno bosanskih privržencev. Obe reprezentanci imata po točko, upanje o nadaljevanju turnirja pa jima morebiti zagotavlja preboj med najboljše tretjeuvrščene ekipe, saj bo po koncu skupinskega dela osem od skupno 12 reprezentanc dobilo mesto v izločilnih bojih. Bosanski selektor Sergej Barbarez je pred tekmo napovedal napadalnejši pristop, saj BiH po remiju s Kanado in porazu proti Švici nima več prostora za taktiziranje.

Se bodo Bosanci veselili? Foto: Reuters

Katar je pred odločilno tekmo oslabljen. Po visokem porazu proti Kanadi sta rdeča kartona prejela Homam Ahmed in Assim Madibo, ki sta pomembna člena zasedbe Julena Lopeteguija. Prav Madibov start je povzročil hudo poškodbo kanadskega vezista Ismaëla Koneja, ki si je zlomil nogo in že prestal operacijo.

Brazilija še ni mirna, Škotska lovi veliko zgodbo

Brazilija, Maroko in Škotska so v skupini C zelo zgoščeni drug ob drugem. Brazilija ima štiri točke in najboljšo razliko v zadetkih, Maroko prav tako štiri, Škotska pa tri. Haiti je po dveh porazih že izločen.

Vinicius Jr. bo skušal Braziliji zagotoviti prvo mesto v skupini. Foto: Reuters

Dvoboj Škotske in Brazilije bo eden osrednjih večernih spektaklov. Brazilcem bi zmaga prinesla miren skok v izločilne boje, Škoti pa bi z zmago poskrbeli za enega večjih presenečenj skupinskega dela. Brazilci so pred tekmo dobili tudi spodbudno novico. Neymar je po besedah Carla Ancelottija na voljo za dvoboj s Škotsko, vprašanje pa je, koliko bo igral. Po drugi strani Brazilija ne bo mogla računati na Raphinho, ki ima težave s stegensko mišico.

V primeru poraza bi Brazilija lahko padla tudi na tretje mesto in v izločilnih bojih ne bi imela vloge favorita, zato lahko pričakujemo zavzeto igro nogometašev iz te južnoameriške države.

Mehika že prva, Južna Koreja ima vse v svojih rokah

V skupini A je Mehika že opravila svoje delo. Po zmagah nad Južno Afriko in Južno Korejo je potrdila prvo mesto, zato njen obračun s Češko ne bo več odločal o vrhu skupine. Bo pa odločal o češkem preživetju. Čehi imajo po dveh tekmah le točko in nujno potrebujejo zmago.

Južna Koreja je trenutno druga s tremi točkami. Proti Južni Afriki ji zmaga ali remi prinašata drugo mesto in neposredno napredovanje. Poraz bi odprl vrata Južni Afriki, hkrati pa bi Korejce pahnil v nevarno območje.

Najboljši strelci: 5 – Messi (Argentina)

4 – Haaland (Norveška), Mbappe (Francija)

3 – David (Kanada), Undav (Nemčija)

2 – Araujo (Urugvaj), Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Oyarzabal (Španija), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vinicius Junior (Brazilija), Daniel Muñoz (Kolumbija)

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