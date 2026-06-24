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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
24. 6. 2026,
8.50

Osveženo pred

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Natisni članek
Thierry Henry SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu hrvaška nogometna reprezentanca

Sreda, 24. 6. 2026, 8.50

1 ura, 8 minut

Besede legende, ki bodo segle do srca hrvaškim navijačem: Henry o Hrvaški govoril z izbranimi besedami

Avtor:
A. T. K.

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Thierry Henry | Legendarni francoski nogometaš Thierry Henry je z izbranimi besedami spregovoril o Hrvaški in njenih izjemnih dosežkih v svetu nogometa. | Foto Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Legendarni francoski nogometaš Thierry Henry je z izbranimi besedami spregovoril o Hrvaški in njenih izjemnih dosežkih v svetu nogometa.

Foto: Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Legendarni Francoz Thierry Henry je z izbranimi besedami spregovoril o Hrvaški in vsem, kar je ta dosegla v nogometu. Francoski velikan je posebej poudaril, kako izjemni so hrvaški rezultati, če upoštevamo velikost države, število prebivalcev in vojno, ki je močno zamajala državo in povzročila selitev državljanov po vsem svetu.

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Nekdanji francoski nogometaš in ena največjih legend svetovnega nogometa Thierry Henry se je v studijskem programu FOX Sports – FIFA World Cup Live spomnil tudi svetovnega prvenstva leta 1998, ko je Hrvaška v polfinalu pošteno namučila Francijo, poznejšo svetovno prvakinjo.

"Hrvaška nas je leta 1998 skoraj izločila v polfinalu. Takrat je imela tudi najboljšega strelca prvenstva, Davorja Šukerja. Govorimo o državi s 3,9 milijona prebivalcev," je dejal Henry.

Hrvaška je leta 1998 osvojila bron, leta 2018 igrala v finalu svetovnega prvenstva, leta 2022 pa znova končala kot tretja reprezentanca sveta. Ob tem je Henry spomnil tudi na dejstvo, da ima Hrvaška dobitnika zlate žoge, Luko Modrića, ki je na sinočnji tekmi proti Panami praznoval jubilejni 200. nastop za hrvaško reprezentanco.

"Leta 1998 je bila Hrvaška tretja, leta 2018 je igrala v finalu, nato pa bila leta 2022 spet tretja. Imajo tudi dobitnika zlate žoge. Za državo, kot je Hrvaška ... To, kar sem pravkar naštel, je noro," je dodal Henry.

Francoska legenda je posebej poudarila, da hrvaških uspehov ni mogoče gledati zgolj skozi športni rezultat, temveč tudi v širšem kontekstu države in njene zgodovine.

"Še posebej, ko veš, kaj vse se je zgodilo z vojno in vsem drugim ... Ni lahko. Oni še naprej sanjajo in vse, kar naredijo, je odlično. Ne iščem opravičil zanje, samo pomislite, kaj vse so dosegli v zgodovini nogometa," je poudaril Henry.

Na koncu je dodal še stavek, ki bo med hrvaškimi navijači zagotovo močno odmeval. "Upam, da bodo napredovali," je sklenil legendarni Francoz.

Hrvaška ima po dveh odigranih tekmah tri točke (Anglija jo je premagala s 4:2) in se bo za mesto med 32 najboljših pomerila z Gano, ki ima po remiju brez golov na tekmi proti Angliji štiri točke, toliko kot Anglija. Tekma med Hrvaško in Gano bo v soboto, 27. junija, ob 23. uri po slovenskem času v Philadelphii.

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