Hrvaška nogometna reprezentanca je na ključni tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva po velikih mukah premagala Panamo z 1:0 in tako ostala v igri za napredovanje iz skupine. Edini zadetek na tekmi v Torontu je v 54. minuti dosegel Ante Budimir. Selektor Zlatko Dalić si je po osvojitvi treh točk lahko oddahnil, a igra na igrišču še zdaleč ni bila idealna.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je po tekmi na novinarski konferenci strnil svoje vtise in ni skrival, da z nekaterimi stvarmi ni bil zadovoljen, poroča hrvaški Index. "Najprej čestitam fantom, a čestitati moram tudi nasprotniku, ki je bil organiziran in nas je pošteno namučil. V pripravi na tekmo smo želeli igrati s krilnimi igralci, zato je Marco Pašalić dobil prednost pred Petrom Sučićem. Igrali smo pod pritiskom in bili v krču," je pojasnil Dalić.

"Zato sem se ob polčasu tako odzval, ker sem želel to spremeniti. Dolge žoge so nas uničevale, vsaka druga žoga je bila njihova. Zaradi tega sem bil jezen, a se je dobro izšlo. To tekmo moramo pozabiti in se obrniti proti Gani," je dodal hrvaški selektor.

Zadetek za zmago Hrvaške nad Panamo je prispeval rezervist Ante Budimir. Foto: Reuters

"Z igro nisem najbolj zadovoljen, Panama me je presenetila"

Na vprašanje, kako zadovoljen je z odzivom ekipe po porazu proti Angliji, je bil Dalić iskren.

"Iskreno, nisem pričakoval, da bo tekma tako težka. Nismo se najbolje odzvali, kar pripisujem pritisku, saj smo morali osvojiti tri točke. Bili smo zakrčeni, potem smo nekako dosegli gol in je bilo lažje. Z igro nisem najbolj zadovoljen, predvsem ne z obrambno fazo v prvem polčasu. To bom poskušal pozabiti in se osredotočiti na tisto, kar nas čaka. Nasprotnik me je presenetil s kakovostjo, hitrostjo in organiziranostjo," Dalićeve besede prenaša hrvaški Index.

Ključni sta se izkazali tudi dve menjavi ob polčasu, od katerih je ena prinesla odločilni zadetek. "Med odmorom smo naredili spremembe, tudi v sistemu, saj smo imeli precej težav v obrambni fazi in to smo želeli ustaviti. Ko smo se odpirali, smo bili nemočni in prepočasni za nasprotnika. Te spremembe so nam prinesle več varnosti in na koncu stabilnost. Morali smo se odzvati, zato so bile te menjave pravilne," je pojasnil Dalić.

Foto: Reuters

Poklon Modrićevemu jubileju: 200 tekem za reprezentanco

Hrvaška je imela v Torontu izjemno podporo s tribun, za kar se je selektor posebej zahvalil.

"Za nas je to velika stvar, saj vemo, koliko ljudem v Kanadi to pomeni. Hvala jim za veliko podporo, vedno so z nami. Pokazalo se je, kako pomembni sta sinergija in povezanost z navijači. Nosili so nas in to nam pomeni zelo veliko," je dejal.

Posebej se je dotaknil tudi jubilejnega, 200. nastopa kapetana Luke Modrića za reprezentanco. "Presrečni moramo biti, da ga imamo. Ko nekdo za klub zbere 200 nastopov, je to ogromno, kaj šele za reprezentanco. Ovacije, ki jih dobiva od praktično vseh navijačev ... 200 nastopov za reprezentanco nima veliko igralcev. Naj mu Bog da zdravje, da bo lahko igral še čim dlje," si je zaželel Dalić.

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Naslednja ovira bo Gana

Za konec je Dalić pogled usmeril proti naslednjemu nasprotniku, Gani, ki je remizirala z Anglijo. "Gana je danes pokazala svojo kakovost. Angležem so preprečili, da bi bili tako dominantni, kot so bili proti nam. Čakajo na svojo priložnost in imajo kakovostne igralce v tranziciji. Praktično so si že zagotovili drugi krog, mi pa se moramo na to tekmo dobro pripraviti. Tranzicija bo zelo pomembna. Tudi proti Angliji so bili v takšnih položajih, Panamo pa so premagali prav na ta način," je sklenil Dalić.

Tekma med Hrvaško in Gano bo v soboto, 27. junija, ob 23. uri po slovenskem času v Philadelphii.

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