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Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
18.39

Osveženo pred

45 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu FIFA pravila

Sreda, 24. 6. 2026, 18.39

45 minut

Novost v izločilnih bojih

Fifa spreminja pravila sredi svetovnega prvenstva

Avtorji:
Ž. L., STA

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Slavko Vinčić | Slavko Vinčić | Foto Guliverimage

Slavko Vinčić

Foto: Guliverimage

Mednarodna nogometna zveza Fifa načrtuje spremembo pravil za met kovanca pred enajstmetrovkami v izločilnih bojih na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

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Po trenutnih pravilih morajo sodniki izvesti dva meta kovanca: eden daje zmagovalcu meta pravico, da odloči, katera ekipa bo začela izvajati enajstmetrovke, drugi pa določi, na kateri strani igrišča se bodo izvajale enajstmetrovke. Če ima kapetan ekipe srečo pri obeh metih kovanca, lahko v skladu s trenutnimi pravili odloči o obojem.

Po novem pa bo imel kapetan, ki bo zmagal v metu kovanca, možnost izbire: ali se bo odločil, na kateri gol bo njegova ekipa streljala, ali pa bo prva izvajala enajstmetrovke. Kapetan druge ekipe se bo nato odločil o neizbrani možnosti.

Da bi novo pravilo uradno začelo veljati na začetku izločilnih bojev tega SP 28. junija, mora predlog odobriti mednarodni odbor za nogometna pravila Ifab. Za zdaj sicer ni jasno, ali bodo novo pravilo uporabljali tudi na drugih nogometnih dogodkih po mundialu.

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