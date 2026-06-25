Češki selektor Koubek ne namerava odstopiti po neuspehu na SP

Selektor češke nogometne reprezentance Miroslav Koubek ne namerava odstopiti po izpadu reprezentance v skupinskem delu SP. Na treh tekmah je Češki uspelo osvojiti zgolj točko, s tem pa zadnje mesto v skupini A, za Mehiko, Južno Afriko in Južno Korejo.

"Imam veljavno pogodbo in nikoli se ne predam," je na novinarsko vprašanje o njegovih prihodnosti po porazu z 0:3 proti Mehiki odgovoril 74-letni strateg, ki je na klop Češke prišel decembra lani, z zvezo pa ima pogodbo do junija 2028. "Sploh ne razmišljam o odstopu," je njegove besede še povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Za češko izbrano vrsto je sicer prvi nastop na mundialu po 20 letih, ki pa ni prinesel odmevnejših dosežkov. Poleg poraza proti favorizirani sogostiteljici Mehiki je 48. reprezentanca sveta na Fifini lestvici zabeležila poraz proti Južni Koreji in remi z Južno Afriko.

Sodeč po lestvici Fife, je največje presenečenje skupine A uvrstitev Južne Afrike v izločilne boje. Kot najnižje uvrščena reprezentanca na 54. mestu lestvice je namreč osvojila drugo mesto. Mehika je kot 10. reprezentanca sveta osvojila prvo mesto, medtem ko je Južna Koreja kot 28. reprezentanca sveta zasedla tretje mesto.

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