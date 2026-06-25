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Avtor:
R. P.

Četrtek,
25. 6. 2026,
21.00

Osveženo pred

25 minut

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Jürgen Klopp SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026

Četrtek, 25. 6. 2026, 21.00

25 minut

Jürgen Klopp o spornem odmoru: Dobrodošel je, lahko grem na WC!

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jürgen Klopp | Jürgen Klopp je prepričan, da trajajo odmori za osvežitev predolgo. | Foto Reuters

Jürgen Klopp je prepričan, da trajajo odmori za osvežitev predolgo.

Foto: Reuters

Kontroverzna novost SP 2026, obvezni odmor za osvežitev, še naprej buri duhove v nogometni javnosti. 59-letni Nemec Jürgen Klopp ima o njej posrečeno mnenje, ki je nasmejal zlasti ljubitelje nogometa njegove starosti.

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Nemški nogometni strateg Jürgen Klopp je v preteklosti zelo uspešno vodil Borussio Dortmund in Liverpool, od leta 2024 pa je z nogometnim svetom povezan nekoliko drugače, saj skrbi za razvoj pri nogometnih klubih, zbranih v družini Red Bull.

Na SP 2026 se je predstavil tudi v vlogi strokovnega komentatorja, v pogovoru za italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport pa se med drugim posvetil tudi vroči temi, ki ima v času SP 2026 nemalo kritikov. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je namreč zaradi skrbi za zdravje igralcev uvedla obvezni odmor za osvežitev, ki nastopi sredi vsakega polčasa, traja pa kar tri minute.

Odmori trajajo predolgo

Ker se dogaja tudi na tekmah, kjer je vlada pretirana vročina ali pa dvoboj celo poteka na stadionu z zaprto premično streho, so mnogi prepričani, da je bil ta ukrep sprejet predvsem zaradi finančnih koristi, ki jih prinašajo številni televizijski oglasi v času prenosa. Kako pa o tem razmišlja Klopp?

Odmori za osvežitev so nogometne tekme, sicer sestavljene iz dveh polčasov, razdelili na štiri različne dele. | Foto: Reuters Odmori za osvežitev so nogometne tekme, sicer sestavljene iz dveh polčasov, razdelili na štiri različne dele. Foto: Reuters

"O tem poteka upravičeno razprava. Če tekma poteka pri temperaturah od 30 do 40 stopinj, so odmori za počitek nujni. Težava je v trajanju odmorov in v tem, kaj počneta televizija in Fifa med njimi. Odmori trajajo predolgo. Igralci ne potrebujejo dveh minut in pol, da se osvežijo s pijačo. Na stadionu je takrat še v redu, saj je tam zabavno, če pa spremljaš tekmo doma pred televizijo, pa je veliko manj zabavno. So pa odmori za nas, ki nismo več najmlajši, dobrodošli, saj greš lahko na stranišče. Pri mojih letih traja 45 minut celo večnost," je v svojem šaljivem slogu pripomnil Nemec, ki ga že nekaj čast povezujejo s tem, da bi lahko na položaju nemškega selektorja v prihodnosti nasledil Juliana Nagelsmanna.

Elfu gre sicer na tem SP 2026 odlično. Po dveh uvodnih tekmah si je že prislužil napredovanje, tako da lahko v zadnji tekmi skupinskega kroga proti Ekvadorju spočije najboljše igralce.

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