Bosanski čudežni deček zrušil Mbappejev rekord, navdušen tudi Zlatan Ibrahimović

Potem ko je nogometna reprezentanca Bosne in Hercegovine v 3. krogu skupine B na svetovnem prvenstvu s 3:1 premagala Katar, osvojila tretje mesto v skupini in si zagotovila zgodovinsko napredovanje v izločilne boje, se je pod žarometi znašel komaj 18-letni Kerim Alajbegović. Navdušen je bil tudi Zlatan Ibrahimović, ki je izpostavil predvsem njegov pogum. Prvo mesto v skupini je po zmagi nad Kanado z 2:1 pripadlo Švici.

Eden od junakov večera, ki je glasno odmeval tudi zunaj meja Bosne in Hercegovine, je bil prav mladi Kerim Alajbegović. Reprezentant BiH je proti Katarju zadel z razdalje in se z izjemnim zadetkom vpisal v zgodovino svetovnih prvenstev. Zadetek si lahko ogledate TUKAJ. Ob tem je podrl rekord francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja.

Najmlajši nogometaš SP z zadetkom izven kazenskega prostora

Alajbegović je z 18 leti in 276 dnevi postal najmlajši nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev, ki je dosegel gol z udarcem izven kazenskega prostora. S tem je z vrha lestvice izrinil Mbappéja, ki je takšen zadetek dosegel pri 19 letih in 207 dneh. Gre za uradno statistiko, ki se vodi od svetovnega prvenstva leta 1966 v Angliji.

Zadetek mladega bosansko-hercegovskega nogometaša in zmaga BiH sta hitro odmevala tudi po svetu. Poklonil se mu je tudi Fabrizio Romano, eden najbolj prepoznavnih nogometnih novinarjev in poznavalcev dogajanja na nogometni tržnici, ki ima na Instagramu kar 46 milijonov sledilcev.

🌎🇧🇦 Kerim Alajbegović becomes Bosnia’s all time youngest World Cup goalscorer. pic.twitter.com/QvywFZxBro — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Romano je objavil fotografijo mladega junaka BiH in zapisal: "Bosna je premagala Katar in ohranila svoje sanje pri življenju! Kerim Alajbegović je postal najmlajši strelec BiH na svetovnih prvenstvih."

Ibrahimović: 18-letnik, ki igra, kot da je lastnik stadiona

Nad mladim reprezentantom, ki trenutno igra za Red Bull Salzburg v Avstriji, a je že dogovorjen njegov povratek v Bayer Leverkusen, je navdušen tudi legendarni Zlatan Ibrahimović, ki ima po očetovi strani korenine prav v Bosni in Hercegovini. "Vsi govorijo o zadetku, a zame gol ni najpomembnejša stvar. Najpomembnejši je pogum. Osemnajstletnik na svetovnem prvenstvu, pod pritiskom, pred milijoni gledalcev, igra, kot da je lastnik stadiona. To je redkost," je izpostavil.

Zlatan Ibrahimovic speaks on 18-year-old Kerim Alajbegović stunner against Qatar 🔥



🗣️ Zlatan Ibrahimović style:

"Everybody is talking about the goal, but for me the goal is not the biggest thing. The biggest thing is the courage. An 18-year-old in the World Cup, under… pic.twitter.com/qVRPdF3LZP — Joseph(AFC)💫 (@JOSEPH_dopeguy) June 24, 2026

"Veliko mladih igralcev ima talent, tega je povsod dovolj, toda talent brez osebnosti ne pomeni nič. Ko sem gledal Kerima, nisem videl mladega igralca, ki upa, da bo odigral dobro tekmo. Videl sem igralca, ki je verjel, da je najboljši nogometaš na igrišču. Zaključek je bil čudovit, tehnika popolna, a najbolj me je navdušila samozavest pred zadetkom. Način, kako je zahteval žogo, način, kako je napadel trenutek. Veliki igralci ne čakajo na priložnosti, ampak si jih ustvarijo."

Ibrahimović je še napovedal, da če bo čudežni najstnik ohranil takšno miselnost, se bomo tega zadetka spominjali kot trenutka, ko je nogomet spoznal, kdo je Kerim Alajbegović. "Svetovno prvenstvo je kraj, kjer se rojevajo zvezde. Danes se je predstavila nova," je prepričan Ibra.

Zmaji bodo za napredovanje najverjetneje igrali z reprezentanco ZDA. Tekma bo na sporedu 2. julija ob 2. uri po slovenskem času v San Franciscu.

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