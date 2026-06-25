Nogometna evforija v Bosni in Hercegovini je z uvrstitvijo zmajev v izločilni del SP 2026 dosegla nov vrhunec. "Velike čestitke BiH. Zasluženo je napredovala. Čestitke celotni državi, ki živi za reprezentanco," je v pogovoru za SportSport.ba poudaril Matjaž Kek. Nekdanji slovenski selektor dobro ve, kako je voditi izbrano vrsto na največjih tekmovanjih. Barve njegove Rijeke na SP 2026 branijo trije varovanci. Dva nastopata za BiH, eden za Hrvaško.

Slovenski strateg Matjaž Kek, ki je vodil Slovenijo na SP 2010 in Euru 2024, je že doživel takšno usodo. Leta 2024 je popeljal slovensko reprezentanco v izločilni del evropskega prvenstva kot tretjeuvrščeni v skupinskem delu. Slovenija se je takrat po treh zaporednih remijih uvrstila med štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste iz šestih skupin. Zdaj podoben podvig proslavljajo v Bosni in Hercegovini, ki so na SP 2026 v skupinskem delu zaostali za Švico in Kanado, prehiteli pa Katar. Pri tem so osvojili štiri točke, kar je zadoščalo, da so se znašli med osmimi najboljšimi tretjeuvrščenimi ekipami iz 12 skupin. Tako si je BiH priigrala napredovanje na podoben način kot Slovenija.

V BiH so bili presrečni ob zgodovinskem dosežku njihovih nogometnih ljubljencev. Foto: Reuters

"Velike čestitke BiH. Zasluženo je napredovala. Dvoboj s Katarjem bi lahko v nekem trenutku postal turbulenten (Katar je pri zaostanku z 1:2 zadel okvir vrat, op. p.), a so ga nato reprezentanti BiH na pravi način privedli do kraja. Čestitke celotni državi, ki živi za reprezentanco," je 64-letni Mariborčan pojasnil za SportSport.ba, kako v Sloveniji pozorno spremljajo tekme BiH, saj to živi veliko ljudi iz omenjene države.

"Skupaj smo spremljali tekme in pri tem uživali,'' tudi sam goji simpatije do BiH. Nenazadnje sta na njenem seznamu nastopajočih na SP 2026 kar dva igralca Rijeke, branilec Stjepan Radeljić, ki je odigral dvoboj proti Katarju (3:1), ter rezervni vratar Martin Zlomislić.

Tudi Wales in Italija sta bila favorita, a ...

Sergej Barbarez je na poti do SP 2026 izločil tudi Wales in Italijo. Foto: Reuters Izbrano vrsto BiH dobro pozna. Nenazadnje jo je s Slovenijo lani na prijateljskem srečanju v Celju, takrat sta obe ekipi nastopili brez največjih zvezdnikov, premagal z 2:1. "Že takrat sem opazil nekaj, kar je najbolj pomembno. To pa je zelo pozitivno ozračje v strokovnem vodstvu na čelu s selektorjem Barbarezom in ogromna povezanost igralcev."

Naslednji tekmec zmajev bo na SP 2026 izbrana vrsta ZDA, ki je v uvodnih dveh nastopih navdušila proti Paragvaju (4:1) in Avstraliji (2:0) ter si suvereno priigrala prvo mesto v svoji skupini. V 1/16 finala se bo udarila z BiH, dvoboj bo 2. julija v okolici San Francisca, BiH pa v to srečanje ne bo vstopil kot favorit. "Res je, gostitelji igrajo dobro. To je reprezentanca, ki stalno raste in napreduje. Imajo energijo gostiteljev, fizično so odlično pripravljeni. A tudi Wales in Italija sta bila proti BiH favorita," je spomnil na spomladanski prigodi v dodatnih kvalifikacijah, kjer je četa Sergeja Barbareza najprej senzacionalno po strelih z bele točke v gosteh izločila Valižane, nato pa še na domačih tleh štirikratne svetovne prvake Italijane.

Skupinska fotografija BiH po veliki zmagi nad Katarjem. Foto: Reuters

Kek sporoča, da si je strokovno vodstvo BiH zaslužilo zaupanje tako igralcev kot tudi celotne države. "Naj se na drugi strani Atlantika slepijo, da so favoriti, a dejstva, ki sem jih naštel, govorijo v prid BiH, ki lahko zagotovo napreduje v osmino finala. Navsezadnje se bo igrala le ena tekma, na tej pa je mogoče prav vse," je s svojimi besedami še dodatno podžgal že tako veliko navijaško evforijo v BiH, kjer odštevajo dneve do največje tekme v zgodovini državne samostojnosti. To bo srečanje, ki ga z velikim navdušenjem ne bo spremljal le Matjaž Kek, ampak kar dobršen del nogometne Slovenije.