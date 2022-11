Srbi so zapravili dva gola prednosti

Danes bodo na SP 2022 v Katarju odigrane tekme drugega kroga še v zadnjih dveh skupinah. Tekma, ki sta jo že odigrali reprezentanci Srbije in Kameruna, se je končala z izidom 3:3. Ob 14. uri bosta igrali Južna Koreja in Gana. Brazilija bo poskušala brez poškodovanega Neymarja po srbskem streti še švicarski oreh, Cristiano Ronaldo se bo s Portugalsko poskušal maščevati Urugvaju za poraz v osmini finala SP 2018.

SP 2022 v Katarju, 9. tekmovalni dan:

Lestvici:

Aleksandar Mitrović je imel dve veliki priložnosti, a žoga ni šla v gol. Foto: Reuters

V uvodnih minutah si nobena od reprezentanc ni priigrala resne priložnosti. V enajsti minuti je prvič zapretil Aleksandar Mitrović, potem ko je zadel okvir vrat. Žoga ni šla v gol, srbskemu nogometašu je zmanjkalo nekaj sreče. V 17. minuti je po napaki kamerunske obrambe sledila še ena "smrtna" priložnost za Mitrovića, a je ta tokrat zgrešil cel gol.

V devetnajsti minuti so prvič resneje srbski gol ogrozili nogometaši Kameruna. Pravo "bombo" je spustil Pierre Kunde, a je bil srbski vratar na mestu.

Veselje nogometašev Srbije Foto: Reuters

Preobrat v sodnikovem podaljšku

Na vrsto je prišla 29. minuta, ko so Kamerunci izvajali kot. V kazenskem prostoru se je najbolje znašel Jean-Charles Castelletto, na katerega so srbski branilci pozabili, ta pa je z velike bližine žogo zabil v gol (1:0).

Ko je že kazalo, da bodo šli Kamerunci ob polčasu v slačilnico z vodstvom, so Srbi v sodnikovem podaljšku zadeli kar dvakrat. Najprej je bil z glavo natančen Strahinja Pavlović, dve minuti za njim pa je bil z roba kazenska prostora uspešen še Sergej Milinković-Savić.

Veselje kamerunskih nogometašev, potem ko so v dveh minutah dvakrat zadeli v polno. Foto: Reuters

Tretji gol je dosegel Mitrović, nato so prišle minute Kameruna

Tudi drugi polčas se je začel po notah srbskih nogometašev. V 53. minuti so Srbi izigrali kamerunsko obrambo. Andrija Živković je podal žogo Aleksandru Mitroviću, ta pa jo je le preusmeril v prazen gol Kameruna (3:1).

Morda se je za trenutek zdela tekma že odločena, a nato so sledile minute Kameruna. Najprej je v polno zadel Vincent Aboubakar. Stranski sodnik je dosodil prepovedan položaj, a so pozneje s tehnologijo VAR to odločitev razveljavili in Kameruncem priznali gol. Dve minuti pozneje je za izenačenje poskrbel Eric Maxim Choupo-Moting.

Do konca tekme smo videli še nekaj priložnosti, a sta mreži do zadnjega sodnikovega piska ostali nedotaknjeni. Tekma se je končala z izidom 3:3.

André Onana, vratar Kameruna, je odšel domov Po zapisih na družbenih omrežij je reprezentanco zapustil prvi kamerunski vratar André Onana, sicer vratar Interja. Onana je sporočil, da se ne bo več vrnil v ekipo. Razlog za odhod je, ker s trenerjem nista imela istega pogleda na igro oziroma branjenje. André Onana has decided to leave the World Cup with permanent effect and he will not be back, confirmed. ⛔️🇨🇲 #Qatar2022 https://t.co/0LH0CYZsr3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022

Za Gano bi bil še en poraz že usoden

Južnokorejski navijači proti Urugvaju niso dočakali niti enega strela svojih ljubljencev v okvir vrat tekmeca. Foto: Reuters Ob 14. uri se bosta spopadli Južna Koreja in Gana. Azijci vstopajo v dvoboj bolj sproščeno, saj so si s točko proti Urugvaju (0:0) zagotovili možnost, da vztrajajo v boju za napredovanje do zadnjega kroga. Drugače pa je z Gano, ki lahko v primeru novega poraza že ostane brez možnosti za napredovanje.

Črne zvezde imajo najmlajšo zasedbo na tem svetovnem prvenstvu. Povprečna starost igralcev je le 24 let in štiri mesece. Na zadnji tekmi bi skoraj osvojili točko proti Portugalski (2:3), v zgodovini pa bo ostalo zapisano, da je Gana prva na prvenstvu izmed afriških predstavnic dosegla zadetek. Drugega na tekmi je dosegel napadalec Crvene zvezde Osman Bukari in s proslavljanjem v slogu Cristiana Ronalda razburil slovitega Portugalca.

Njegov selektor Otto Addo odlično pozna najnevarnejšega korejskega napadalca Son Heung Mina. Z njim je sodeloval že v Hamburgu. Upa, da bo lahko korejski napad tako razorožil, kot ga je Urugvaj, proti kateremu niso Azijci v prvem krogu usmerili niti enega strela v okvir vrat.

Verjetni začetni postavi: Gana: Ati-Zigi; Seidu, Amartey, Djiku, Salisu, Rahman; Partey, Kudus, Samed; A Ayew, Williams. Južna Koreja: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Jung, In-beom; Na, Lee, Son; Ui-jo

Casemiru se tekmeci Brazilije smilijo

Prvi zvezdnik Brazilije Neymar bo najverjetneje izpustil obe naslednji tekmi skupinskega dela. Foto: Reuters Ljubitelji nogometa nestrpno odštevajo ure do začetka nove tekme Brazilije. Proti Srbiji je na trenutke zaigrala zelo igrivo in atraktivno. Bila je zelo napadalna, proti vratom tekmeca usmerila kar 24 strelov, hkrati pa je bila zanesljiva in nedotakljiva v obrambi. Prvi junak Richarlison, ki je dvakrat zatresel srbsko mrežo, je niz zaporednih brazilskih zmag podaljšal na osem. Na omenjenih tekmah so Brazilci dosegli kar 28 zadetkov. Selecao je sicer nazadnje izgubil v finalu južnoameriškega prvenstva leta 2021.

Tokrat proti Švici ne bo Neymarja in Danila, namesto katerega bi lahko priložnost dobil tudi 39-letni veteran Dani Alves. Prvi zvezdnik Brazilije je, kot kaže, že odigral svoje v skupinskem delu. Manjkal bo tako proti Švici kot tudi Kamerunu, moštvo pa bo moralo nadomestiti velemojstra, ki je v 122 nastopih za reprezentanco do zdaj prispeval kar 75 zadetkov. "Če želimo uživati v nogometu, moramo preprečiti izvajanje prekrškov nad načrtno izbranimi igralci. Vidite, kakšne so posledice," 61-letni brazilski selektor Tite opozarja na nič kaj prijetno usodo, ki je doletela Neymarja. Brazilija ima vseeno dolgo in zelo kakovostno klop. "Včasih se mi tekmeci kar smilijo, saj imamo tako veliko dobrih igralcev. Je pa Neymar naš najboljši in dela razliko na igrišču. A so tu tudi drugi. Na primer Rodrygo, ki navduši vsakogar, ki ga spremlja," sporoča Casemiro, zvezni igralec Brazilije, član Manchester Uniteda.

Švici je tri točke proti Kamerunu zagotovil napadalec Monaca Breel Embolo, sicer rojen pred 25 leti prav v Kamerunu. Zaradi spoštovanja do domovine svojih staršev se ni veselil zadetka. Foto: Reuters

Švicarji so na SP 2018 v Rusiji remizirali proti petkratnim svetovnim prvakom in jim prekrižali načrte (1:1). "Vsak Brazilec v ekipi ima bogato znanje. Tudi branilci in vratar," je švicarski trener Murat Yakin pohvalil današnjega tekmeca. "Brazilija je prišla po svetovni naslov. Skoraj bi ga morala doseči," je mnenja švicarski selektor. Njegov varovanec Xherdan Shaqiri, ki igra že na četrtem svetovnem prvenstvu, kar je švicarski rekord, pa je prepričan, da bi lahko Švica, če bo v nasprotju s Srbijo proti Braziliji dosegla zadetek, s tem povsem spremenila potek igre. Manjkal bo mladi napadalec Noah Okafor, soigralec Benjamina Šeška pri Salzburgu.

Verjetni začetni postavi: Brazilija: Alisson; Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Paqueta; Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior Švica: Sommer; Widmer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas

Ronaldo se želi maščevati Urugvaju

Fotografija, ki je pred dnevi obšla svet. Cristiano Ronaldo proslavlja zadetek proti Gani, s katerim je postal svetovni rekorder, pri tem pa ga navdušeno opazuje Lionel Messi. Foto: Reuters Večerna tekma med Portugalsko in Urugvajem evropskim prvakom iz leta 2016 ponuja priložnost, da si že zagotovijo napredovanje. Če bi po Gani premagali še dvakratnega svetovnega prvaka (1930 in 1950), bi si že lahko pripeli kljukico.

Južnoameričane na drugi strani čaka popravni izpit, saj na uvodni tekmi proti Južni Koreji niso navdušili, a so bili vseeno bližje zmagi. Izostala je pomoč sreče, dvakrat so zadeli vratnico. Portugalci bodo dodatno motivacijo iskali na tekmi izpred štirih let, s katero je Urugvaj v osmini finala SP 2018 v Rusiji izločil Cristiana Ronalda in zasedbo. Zmagal je z 2:1, dva zadetka pa je dosegel Edinson Cavani. Tudi danes se obeta spopad številnih veteranov, nogometašev, ki so že konkretno prestopili prag četrtega desetletja. Pri Portugalski bi lahko od prve minute zaigral Pepe in v obrambni vrsti zamenjal poškodovanega Danila Pereiro. V napadu bi lahko Rafael Leao začel dvoboj namesto Otavia, ki bi se tako v nasprotju s srečanjem z Gano preselil na klop.

Selektor Fernando Santos ima v napadu kar nekaj kombinacij, morda zaigrata skupaj le Joao Felix in rekorder Ronaldo, prvi nogometaš na svetu, ki je zadel v polno na petih svetovnih prvenstvih. Statistika ni preveč naklonjena Portugalcem, saj so na zadnjih devetih tekmah proti tekmecem iz Južne Amerike zmagali le enkrat.

Verjetni začetni postavi: Urugvaj: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Bentancur, Vecino, Valverde, Nunez, Pellistri, Cavani. Portugalska: Diogo Costa, Joao Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Neves, Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Ronaldo.

