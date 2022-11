V živo: Vratar zbil Messija, ki je stopil na belo točko! A Szczesny brani!

Francija je kljub porazu s Tunizijo (0:1), potem ko ji je VAR gol za 1:1 razveljavil po koncu tekme, osvojila prvo mesto v skupini D. Na drugem mestu je prav tako s šestimi točkami Avstralija, ki je z 1:0 premagala Dansko. Ob 20. uri bo razburljivo v skupini C, ogromno pozornosti je deležen zvezdniški spopad med Robertom Lewandowskim (Poljska) in Lionelom Messijem (Argentina), svoje načrte imata tudi Savdska Arabija in Mehika. Rezultate lahko tukaj spremljate v živo.

Ob Franciji iz skupine D v osmino finala še Avstralija

Danski navijači v Katarju Foto: Reuters Za Dansko je na tekmi tretjega kroga skupine D štela samo zmaga in tako je tudi krenila v tekmo z Avstralijo, ki je imela na drugem mestu dve točki več. V prvem polčasu so imeli Danci premoč v posesti žoge (67 odstotkov), a le peščico nevarnih akcij. Mathias Jensen in Joakim Maehle sta zapretila prva, a njuna strela za vratarja Avstralije Mathewa Ryana nista bila nevarna. V prvem polčasu tako gola nismo videli.

Še težje delo je čakalo Tunizijo, ki bi morala premagati Francijo, obenem je bila še odvisna od tekme Danska – Avstralija. Proti favoriziranim Francozom, ki so sicer igrali z rezervno postavo, so Tunizijci zaigrali odločno, a v prvem polčasu niso prišli do vodstva. Nader Ghandri je sicer zadel že v osmi minuti, a je stranski sodnik dvignil zastavico za prepovedan položaj. Pred koncem polčasa je imel izvrstno priložnost Wahbi Khazri, a mu je strel rezervni vratar Francije Steve Mandanda ubranil.

Veselje ob golu Tunizije Foto: Reuters Khazri je v 58. minuti po samostojnem prodoru znova prišel iz oči v oči z vratarjem Francije in ga tokrat tudi premagal. Z vodstvom 1:0 se je Tunizija vrnila v igro za osmino finala. A le za dve minuti, saj je na drugi tekmi po svoji prvi pravi priložnosti na tekmi Avstralija zabila Danski. Natančen predložek je za gol za 1:0 izkoristil Mathew Leckie. Pol ure pred koncem obeh tekem so imeli tako Francozi in Avstralci na prvih dveh mestih skupine po šest točk, Tunizijci štiri in Danska dve.

Antoine Griezmann je zadel za 1:1. Foto: Reuters Na tekmi Avstralija – Danska ni več prišlo do spremembe rezultata in tako Danci končujejo mundial, Avstralci pa gredo kot drugi iz skupine v osmino finala. Na tekmi Francija – Tunizija je selektor prvih Didier Deschamps ob koncu na zelenico le poslal nekaj najboljših posameznikov. Kylian Mbappe je po lepem preigravanju v 88. minuti prišel do strela na tunizijski gol, a mu je Aymen Dahmen branil. V osmi minuti sodnikovega dodatka je zadel Antoine Griezmann. Francozi so se že veselili točke, sodnik je zapisal konec tekme, nato pa ... Posredovanje iz VAR sobe. Na začetku akcije, ki je vodila do gola, so zaznali prepovedan položaj. A 1:0 je bila za Tunizijo le pirova zmaga.

Ob 20. uri tekmi v skupini C, kaj pravi matematika?

Zvečer se v skupini D obeta spored za sladokusce. Vse štiri reprezentance so še v igri za napredovanje, vse štiri lahko še izpadejo. Kaj potrebujejo izbrane vrste za preboj v osmino finala? Ne pozabimo, na tekmovanjih pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v nasprotju s tistimi pod Uefo v primeru, da več reprezentanc skupinski del konča z enakim številom točk, o boljšem odloča skupna razlika v zadetkih, šele nato pride na vrsto kriterij medsebojnih tekem.

Poljska je po zmagi nad Savdsko Arabijo skočila na vrh razpredelnice v skupini C. Foto: Reuters Poljska (4 točke): V najboljšem položaju je vodilna Poljska, ki potrebuje le točko proti nepredvidljivi Argentini. Če proti gavčem torej ne bo izgubila, bodo rdeče-beli uresničili cilj in zaigrali v drugem delu tekmovanju. Obstaja tudi možnost, da Poljska napreduje celo ob porazu. Če bi Savdijci in Mehičani remizirali oziroma bi Mehika zmagala z največ dvema zadetkoma razlike, bi Poljaki vseeno nazdravljali s šampanjcem.

Argentina (3): Če bodo dvakratni svetovni prvaki, ki so bili nazadnje najboljši leta 1986, premagali Poljsko, bodo zagotovo napredovali. Ob tem bi si verjetno tudi zagotovili prvo mesto v skupini, obstaja le izjema, če bi Savdijci premagal Mehičane še z vsaj dvema goloma višjo razliko kot Argentinci Poljake. Lionel Messi, Lautaro Martinez in druščina lahko napredujejo tudi v primeru remija, a Savdijci ne bi smeli premagati Mehičanov, ti pa tudi ne bi smeli zmagali za več kot tri zadetke.

Savdska Arabija (3): Vse imajo v svojih rokah. Če premagajo Mehiko, bodo zagotovo napredovali. V primeru remija bi bili odvisni od drugih rezultatov. Potem bi morala svoje narediti Poljska, premagati Argentino in spraviti južnoameriško velesilo v slabo voljo.

Mehika (1): Izbrana vrsta, ki je na svetovnih prvenstvih programirana za izpade v osmini finala, za preboj v drugi del tekmovanja potrebuje največji "čudež". Nujno mora premagati Savdijce, nato pa držati pesti za Poljsko, da premaga Argentino. Če se to ne bo zgodilo, lahko Mehika še vedno napreduje, a le v primeru zelo visoke zmage, s katero bi imela na koncu boljšo razliko v golih od Poljske (če bi ta izgubila proti Argentini) ali Argentine (če bi ta remizirala s Poljsko). Mehika je od leta 1994 med najboljših 16 napredovala na prav vsakem svetovnem prvenstvu. Bo danes konec niza?

Mehičani imajo najmanj možnosti, a to ni preprečilo mehiškega rajanja (vir: Reuters):